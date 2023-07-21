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Чарівна "Барбі" Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue

21 липня 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Чарівна "Барбі" Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue
Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue Australia. 33-річна австралійська актриса представила свою нову картину "Барбі".

Про це пише Daily Mail.

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Відверта фотосесія

У глянці акторка демонструє свої підтягнуті ноги та прес. Позує у стильному вбранні у поєднанні з панчохами та дизайнерськими туфлями на підборах. Для Vogue Марго позує у топі Balenciaga, спідниці та черевиках, із сережками Bulgari.

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Vogue Australia

Марго розповіла про свій новий фільм та його світовий ажіотаж, зізнаючись, що ніколи не переживала нічого подібного. Це вже четвертий раз, коли Марго позує на обкладинці австралійського Vogue.

Картина розповідає про пригоди легендарної ляльки Барбі, яка втомилася бути ідеальною та вирушила у світ реальних людей. Компанію у цьому їй склав Кен.

На роль Барбі, крім Марго Роббі, розглядали Галь Гадот, Дуа Ліпу, Шерон Руні, Анну Круз Кейн та інших красунь. Та саме Роббі, на думку творців, прекрасно вписувалася в роль стереотипної Барбі.

Марго Роббі не намагалася бути сексуальною у кадрі.

"Барбі — це пластикова лялька. У неї немає репродуктивних органів, а значить і сексуальних бажань. Їй завжди нав'язували сексуальність. Так, вона носить коротенькі спіднички, але лише тому, що це весело та вони рожеві. Не тому, що вона хоче, щоб бачили її оголені сідниці", — переконана Марго Роббі.

Нагадаємо, нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.

Раніше ексдружина ведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялася в ляльковому образі, демонструючи сталевий прес.

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