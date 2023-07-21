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Очаровательная "Барби" Марго Робби снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue

21 июля 2023 14:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Очаровательная "Барби" Марго Робби снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue
Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Марго Робби снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue Australia. 33-летняя австралийская актриса представила свою новую картину "Барби".

Об этом пишет Daily Mail.

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Откровенная фотосессия

В глянце актриса демонстрирует подтянутые ноги и пресс. Позирует в стильном наряде в сочетании с чулками и дизайнерскими туфлями на каблуке. Для Vogue Марго позирует в топе Balenciaga, юбке и ботинках, с серьгами Bulgari.

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

 

Актриса Марго Робби. Фото: Vogue Australia

Марго рассказала о своем новом фильме и его мировом ажиотаже, признаваясь, что никогда не переживала ничего подобного. Это уже в четвертый раз, когда Марго позирует на обложке австралийского Vogue.

Картина рассказывает о приключениях легендарной куклы Барби, которая устала быть идеальной и отправилась в мир реальных людей. Компанию в этом ей составил Кен.

На роль Барби кроме Марго Робби рассматривали Галь Гадот, Дуа Липу, Шэрон Руни, Анну Круз Кейн и других красавиц. Но именно Робби, по мнению создателей, прекрасно вписывалась в роль стереотипной Барби.

Марго Робби не пыталась быть сексуальной в кадре.

"Барби — это пластиковая кукла. У нее нет репродуктивных органов, а значит и сексуальных желаний. Ей всегда навязывали сексуальность. Да, она носит коротенькие юбочки, но только потому, что это весело и они розовые. Не потому, что она хочет, чтобы видели ее обнаженные ягодицы", — убеждена Марго.

Напомним, недавно в мировой прокат вышла картина о кукле "Барби". Мода на барбикор заполонила мир, и приложение "Дія" тоже не устояло.

Ранее экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова, устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

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