Чарльз III готується до повторної коронації: що було не так з першою церемонією

Чарльз III та Камілла на балконі Букінгемського палацу. Фото: Reuters

На початку травня відбулась урочиста коронація Чарльза III та Камілли, яку у прямому етері дивились сотні мільйоні жителів планети. Втім, виявилось, відома парочка пройде повторну коронацію вже цього літа.

Про це повідомляє видання Hello.

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Урочиста церемонія пройде 5 липня в столиці Шотландії, Единбурзі. Заради цього на три дні зачинять собор святого Джайлза. Члени королівської сім’ї будуть короновані під час спеціальної традиційної церемонії.

На службі посвячення та подяки вручатимуться відзнаки Шотландії: місцева корона, державний меч і скіпетр. Лондонська коронація, яку бачив весь світ, є богослужінням англіканської церкви. Тим часом як церемонія в соборі святого Джайлза дає монарху можливість присвятити себе своїм шотландським підданим. Під час служби королю і вручать символи цієї країни, яка входить в склад Сполученого Королівства.

Мати Чарльза III, покійна королева Єлизавети II також відвідала собор святого Джайлза незабаром після своєї коронації у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року.

Собор святого Джайлза в столиці Шотландії, Единбурзі. Фото: google.com

Собор святого Джайлза в столиці Шотландії, Единбурзі. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III. Також ми розповідали, що Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли.