Такими ще не бачили: штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III

Принц Вільям та королева Камілла на коронації Чарльза III "очима" штучного інтелекту. Фото: колаж Новини.LIVE

Минув вже майже тиждень від коронації Чарльза III та Камілли. І поки вони відпочивають, і їхні обов’язки виконують родичі, Ніл Мейсон з австралійської дизайнерської агенції Start Digital за допомогою нейромережі MidJourney створив фото з афтепаті коронації.

Яскраві та запальні знімки з’явились на сайті агенції.

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Вечірка короля

Штучний інтелект допоміг членам королівської родини розслабитися та запалити на імпровізованій вечірці Чарльза III з нагоди його коронації. Навіть Камілла танцювала під трек Кейт Міддлтон, яка була за діджейським пультом.

Водночас принц Гаррі та Меган Маркл сиділи спокійно збоку та вечеряли. Тихо на вечірці поводилась і єдина сестра Чарльза, принцеса Анна. Також шанувальники королівської родини зробили динамічні відео у TikTik.

Принц Вільям. Фото: Start Digital

Королева Камілла. Фото: Start Digital

Король Чарльз III. Фото: Start Digital

Принц Джордж. Фото: Start Digital

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Start Digital

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Start Digital

Принцеса Анна. Фото: Start Digital

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу. Також ми розповідали, що Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли.