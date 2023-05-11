Такими ще не бачили: штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III
Минув вже майже тиждень від коронації Чарльза III та Камілли. І поки вони відпочивають, і їхні обов’язки виконують родичі, Ніл Мейсон з австралійської дизайнерської агенції Start Digital за допомогою нейромережі MidJourney створив фото з афтепаті коронації.
Яскраві та запальні знімки з’явились на сайті агенції.
Вечірка короля
Штучний інтелект допоміг членам королівської родини розслабитися та запалити на імпровізованій вечірці Чарльза III з нагоди його коронації. Навіть Камілла танцювала під трек Кейт Міддлтон, яка була за діджейським пультом.
Водночас принц Гаррі та Меган Маркл сиділи спокійно збоку та вечеряли. Тихо на вечірці поводилась і єдина сестра Чарльза, принцеса Анна. Також шанувальники королівської родини зробили динамічні відео у TikTik.
@jukeboxxmusic
The after party was banging 😂😂 #coronation #afterparty♬ That's What I Like - Bruno Mars
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу. Також ми розповідали, що Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли.