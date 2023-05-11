Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Такими ще не бачили: штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III arrow

Такими ще не бачили: штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III

11 травня 2023 10:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Такими ще не бачили: штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III
Принц Вільям та королева Камілла на коронації Чарльза III "очима" штучного інтелекту. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минув вже майже тиждень від коронації Чарльза III та Камілли. І поки вони відпочивають, і їхні обов’язки виконують родичі, Ніл Мейсон з австралійської дизайнерської агенції Start Digital за допомогою нейромережі MidJourney створив фото з афтепаті коронації.

Яскраві та запальні знімки з’явились на сайті агенції.

Читайте також:

Вечірка короля

Штучний інтелект допоміг членам королівської родини розслабитися та запалити на імпровізованій вечірці Чарльза III з нагоди його коронації. Навіть Камілла танцювала під трек Кейт Міддлтон, яка була за діджейським пультом. 

Водночас принц Гаррі та Меган Маркл сиділи спокійно збоку та вечеряли. Тихо на вечірці поводилась і єдина сестра Чарльза, принцеса Анна. Також шанувальники королівської родини зробили динамічні відео у TikTik.

Принц Вільям. Фото: Start Digital
Королева Камілла. Фото: Start Digital
Король Чарльз III. Фото: Start Digital
Принц Джордж. Фото: Start Digital
Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: Start Digital
Принц Гаррі та герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Start Digital
Принцеса Анна. Фото: Start Digital

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон приголомшила модним образом в саду Букінгемського палацу. Також ми розповідали, що Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB