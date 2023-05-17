Чарльз III та Камілла вперше з'явились на публіці після відпочинку від коронації

Король Чарльз III та королева Камілла вперше з'явились після коронації.Фото: REUTERS/POOL

Після святкування коронації, Чарльз III та Камілла перестали з’являтися на публіці. Численні заходи упродовж останніх десяти днів за них відвідували принц Вільям, Кейт Міддлтон, принцеса Анна та інші члени королівської родини. І ось тільки в середу, 17 травня, король та королева Великої Британії з’явились перед фотокамерами.

Про це повідомляє видання HELLO.

Читайте також:

Що відвідали Чарльз та Камілла

Їх Величності відвідали Ковент-Гарден, центральний район Лондону. Там вони зустрілися з членами місцевої громади, підприємствами, ринковими торговцями та мистецькими організаціями.

74-річний Чарльз був одягнений у темно-синій костюм, а його дружина Камілла виглядала елегантно у сукні кольору моря. Їхньою першою зупинкою стала церква Святого Павла, відома як церква акторів. Вона відзначила своє 390-річчя.

Король Чарльз III та королева Камілла в Лондоні. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III та королева Камілла в Лондоні. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III в Лондоні. Фото: REUTERS/POOL

Потім король і королева відвідали яблучний ринок Ковент-Гарден, щоб зустрітися з місцевими торговцями, які спеціалізуються на британському мистецтві та ремеслах, а також з місцевими рестораторами.

Король Чарльз III та королева Камілла в Лондоні. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III та королева Камілла в Лондоні. Фото: REUTERS/POOL

Кінцевою зупинкою пари став Королівський оперний театр, де розміщені Королівський балет, Королівська опера, оркестр Королівського оперного театру. Як принц Уельський, Чарльз став покровителем Королівської опери ще далекого 1975 року, президентом Королівського балету 2003-го та патроном Королівського оперного театру 2009-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штучний інтелект згенерував афтепаті коронації Чарльза III. Також ми розповідали, чи змогла трансляція коронації Чарльза обійти за цифрами похорон Єлизавети II.