Чарльз III готовится к повторной коронации: что было не так с первой церемонией
В начале мая состоялась торжественная коронация Чарльза III и Камиллы, которую в прямом эфире смотрели сотни миллионов жителей планеты. Впрочем, оказалось, известная парочка пройдет повторную коронацию уже этим летом.
Об этом сообщает издание Hello.
Подробности
Торжественная церемония пройдет 5 июля в столице Шотландии, Эдинбурге. Ради этого на три дня закроют собор святого Джайлза. Члены королевской семьи будут коронованы во время специальной традиционной церемонии.
На службе посвящения и благодарности будут вручены знаки отличия Шотландии: местная корона, государственный меч и скипетр. Лондонская коронация, которую видел весь мир, является богослужением англиканской церкви. Между тем как церемония в соборе святого Джайлза дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным. Во время службы королю и вручат символы этой страны, входящей в состав Соединенного Королевства.
Мать Чарльза III, покойная королева Елизаветы II, также посетила собор святого Джайлза вскоре после своей коронации в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.
Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы.