Чарльз III готовится к повторной коронации: что было не так с первой церемонией

Чарльз III и Камилла на балконе Букингемского дворца. Фото: Reuters

В начале мая состоялась торжественная коронация Чарльза III и Камиллы, которую в прямом эфире смотрели сотни миллионов жителей планеты. Впрочем, оказалось, известная парочка пройдет повторную коронацию уже этим летом.

Об этом сообщает издание Hello.

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Торжественная церемония пройдет 5 июля в столице Шотландии, Эдинбурге. Ради этого на три дня закроют собор святого Джайлза. Члены королевской семьи будут коронованы во время специальной традиционной церемонии.

На службе посвящения и благодарности будут вручены знаки отличия Шотландии: местная корона, государственный меч и скипетр. Лондонская коронация, которую видел весь мир, является богослужением англиканской церкви. Между тем как церемония в соборе святого Джайлза дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным. Во время службы королю и вручат символы этой страны, входящей в состав Соединенного Королевства.

Мать Чарльза III, покойная королева Елизаветы II, также посетила собор святого Джайлза вскоре после своей коронации в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

Собор святого Джайлза в столице Шотландии, Эдинбург. Фото: google.com

Собор святого Джайлза в столице Шотландии, Эдинбург. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы.