Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023" arrow

Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023"

26 апреля 2023 16:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023"
Британский монарх Чарльз III и королева-консорт Камилла на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В английском городе Ливерпуль официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх Чарльз III вместе с супругой, королевой-консорт Камиллой во время торжественной церемонии включили свет на концертной площадке.

Фото и видео с события, на котором присутствовала и украинская певица Юлия Санина, появляются в соцсетях.

Читайте также:

Подробности церемонии

На M&S Bank Arena в Ливерпуле с сегодняшнего дня будет ярко. До последнего организаторы "Евровидения" показывали лишь макеты сцены. Теперь же поклонники конкурса увидели реальные сцену, зону для участников, трибуны и оформление комплекса в целом.

M&S Bank Arena в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023". Фото: Twitter/atSimplethings
Чарльз III с Камиллой на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
Чарльз III с Камиллой на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Чарльз III вместе с женой, королевой-консорт Камиллой прикосновением своих королевских рук включили свет на концертной площадке. А после пообщались с ведущими шоу, среди которых была и фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.

Вместе с ней и британскими монархами на сцене позировали перед камерами звезда "Евровидения" в Великобритании Грэм Нортон, известная актриса, звезда сериала Тед Лассо Ханна Веддингхэм и телеведущая певица Алиша Диксон.

Чарльз III, Камилла и ведущие "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
Чарльз III шутит с ведущими "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Вместе с ними фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира всего через несколько дней после коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс. Также мы рассказывали, какую песню Alyosha исполнит вместе с британской артисткой на "Евровидении-2023".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас