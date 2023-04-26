Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023"

Британский монарх Чарльз III и королева-консорт Камилла на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

В английском городе Ливерпуль официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх Чарльз III вместе с супругой, королевой-консорт Камиллой во время торжественной церемонии включили свет на концертной площадке.

Фото и видео с события, на котором присутствовала и украинская певица Юлия Санина, появляются в соцсетях.

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Подробности церемонии

На M&S Bank Arena в Ливерпуле с сегодняшнего дня будет ярко. До последнего организаторы "Евровидения" показывали лишь макеты сцены. Теперь же поклонники конкурса увидели реальные сцену, зону для участников, трибуны и оформление комплекса в целом.

M&S Bank Arena в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023". Фото: Twitter/atSimplethings

Чарльз III с Камиллой на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Чарльз III с Камиллой на сцене "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Do you want to see what the #Eurovision stage will look like?

King Charles и Queen Consort должны тщательно двигаться к сетке и it it up for first time at @MandSBankArena 🤩 pic.twitter.com/RrCdpb3Yh9 — BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) April 26, 2023

Чарльз III вместе с женой, королевой-консорт Камиллой прикосновением своих королевских рук включили свет на концертной площадке. А после пообщались с ведущими шоу, среди которых была и фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.

Вместе с ней и британскими монархами на сцене позировали перед камерами звезда "Евровидения" в Великобритании Грэм Нортон, известная актриса, звезда сериала Тед Лассо Ханна Веддингхэм и телеведущая певица Алиша Диксон.

Чарльз III, Камилла и ведущие "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Чарльз III шутит с ведущими "Евровидения-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Вместе с ними фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира всего через несколько дней после коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс. Также мы рассказывали, какую песню Alyosha исполнит вместе с британской артисткой на "Евровидении-2023".