Чарльз III, Камилла и Юлия Санина с ведущими конкурса официально открыли сцену "Евровидения-2023"
В английском городе Ливерпуль официально открыли сцену песенного конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх Чарльз III вместе с супругой, королевой-консорт Камиллой во время торжественной церемонии включили свет на концертной площадке.
Фото и видео с события, на котором присутствовала и украинская певица Юлия Санина, появляются в соцсетях.
Подробности церемонии
На M&S Bank Arena в Ливерпуле с сегодняшнего дня будет ярко. До последнего организаторы "Евровидения" показывали лишь макеты сцены. Теперь же поклонники конкурса увидели реальные сцену, зону для участников, трибуны и оформление комплекса в целом.
Do you want to see what the #Eurovision stage will look like?— BBC Radio Merseyside (@bbcmerseyside) April 26, 2023
King Charles и Queen Consort должны тщательно двигаться к сетке и it it up for first time at @MandSBankArena 🤩 pic.twitter.com/RrCdpb3Yh9
Чарльз III вместе с женой, королевой-консорт Камиллой прикосновением своих королевских рук включили свет на концертной площадке. А после пообщались с ведущими шоу, среди которых была и фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина.
Вместе с ней и британскими монархами на сцене позировали перед камерами звезда "Евровидения" в Великобритании Грэм Нортон, известная актриса, звезда сериала Тед Лассо Ханна Веддингхэм и телеведущая певица Алиша Диксон.
Вместе с ними фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира всего через несколько дней после коронации Чарльза III, которая состоится 6 мая.
Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко прокомментировал скандал вокруг "Евровидения-2023" и Русланы Лыжичко, которую не позвали на конкурс. Также мы рассказывали, какую песню Alyosha исполнит вместе с британской артисткой на "Евровидении-2023".