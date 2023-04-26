В Ліверпулі пройшли перші репетиції "Євробачення-2023": враження української делегації

Макет сцени пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: eurovision.tv

Вже наступного тижня до англійського Ліверпуля почнуть приїжджати шанувальники конкурсу "Євробачення". Тоді відкриється й офіційне фан-містечко. Але більшість делегацій вже у Великій Британії. Команди активно готуються до виступів у прямому ефірі.

Один зі співорганізаторів конкурсу "Суспільне Мовлення" повідомило, хто з українців першим приїхав до Ліверпуля.

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Подробиці

Завдяки тогорічній перемозі гурту Kalush Orchestra спільно з британським BBC організацією "Євробачення-2023" займається й український мовник. Першим з команди "Суспільне Мовлення" у Ліверпуль, щоб взяти участь у підготовчих заходах, прибув режисер та креативний директор від України Герман Нєнов

"З 21 квітня ми розпочали технічні репетиції на арені "Євробачення" — роботу з великогабаритним реквізитом та декораціями. Також відточували деякі моменти по світлу та по графіці, коригували й фінальний контроль всіх департаментів. Зараз ми не тільки продовжуємо технічну підготовку, а й вже розпочали хореографічні прогони на репетиційній базі. Зовсім скоро перейдемо й до репетицій на самій арені "Євробачення", — розповів Нєнов.

За його словами такого чуйного, уважного та доброго ставлення одне до одного всередині команди він не зустрічав за всю свою історію роботи в шоубізнесі.

Вже цієї пʼятниці, 30 квітня, відбудуться перші репетиції учасників "Євробачення-2023". Вони будуть закритими для преси. Перша репетиція українського гурту TVORCHI запланована на 4 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про скандал навколо "Євробачення-2023" та співачки Руслани Лижичко. Також ми розповідали, яке місце прогнозують букмекери Україні на "Євробаченні-2023".