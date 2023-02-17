Чарльз III прокомментировал состояние здоровья королевы-консорта Камиллы, у которой COVID-19

Чарльз III и королева-консорт Камилла

Недавно королева-консорт Камилла получила положительный тест на COVID-19. Это уже второй раз за год, как жена Чарльза III заболела. Во время визита в город Милтон-Кинз на юго-востоке Великобритании, в графстве Бакингемшир монарх прокомментировал состояние здоровья Камиллы.

Об этом сообщает издание HELLO.

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После встречи с представителями общества в местной церкви Чарльз III остановился, чтобы поговорить с жительницей города, которая спросила о здоровье Камиллы.

"Ей становится лучше", — лаконично ответил монарх.

Когда король прибыл в Милтон-Кинз, он столкнулся лицом к лицу с примерно 20 протестующими из антимонархической группы Republic, которые держали плакаты с надписью "Не мой король". Однако монарх Чарльз III не отреагировал на них.

Отметим, что у бывшей герцогини Корнуольской был положительный тест на COVID-19 почти ровно год назад. Ее диагноз был поставлен в феврале 2022-го, когда от коронавируса лечился Чарльза III.

Напомним, ранее мы писали, что Букингемский дворец представил официальную эмблему коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, что британскую группу Spice Girls хотят объединить ради выступления на коронации Чарльза III.