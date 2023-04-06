Чарльз III рассказал, как относится к работорговле монархии в прошлом

Король Чарльз III

В преддверии своей коронации, которая пройдет уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания), Чарльз III принимает участие во многих мероприятиях. Также его пресс-служба рассылает новости о тех или иных инициативах, которые поддерживает монарх.

Об одной из них сообщает издание BBC.

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Букингемский дворец заявил, что сотрудничает с независимым исследованием про связь между британской монархией и работорговлей в 17-м и 18-м веках. В пресс-службе монархии заявили, что король Чарльз III воспринимает эту проблему "очень серьезно".

Исследование проводит Университет Манчестера с историческими королевскими дворцами. Букингемский дворец предоставляет исследователям полный доступ к Королевским архивам и Королевской коллекции. Ожидается, что исследование, которое является докторским проектом историка Камиллы де Коннинг, будет завершено в 2026 году.

И король, и принц Уильям, который следующий в очереди на престол, ранее выражали свою личную печаль из-за страданий, вызванных работорговлей. Выступая во время поездки в африканскую Руанду, Чарльз III сказал, что не может описать "глубину своего личного горя" из-за боли, вызванной работорговлей.

Во время визита на Ямайку прошлой весной принц Уильям сказал, что рабство отвратительно, "никогда не должно было быть" и "навсегда запятнает нашу историю".

"Этот вопрос, к которому Его Величество относится очень серьезно. Учитывая сложность вопросов, важно изучить их как можно более тщательно. Будущий король хочет продолжать свое обещание углубить свое понимание влияния рабства с энергией и решительностью после вступления на престол", — заявил представитель Букингемского дворца.

Ранее мы писали о дизайне приглашения на коронацию Чарльза III и королевы-консорта Камиллы: какие секреты там скрыты. Также мы рассказывали, что Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне.