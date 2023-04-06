Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чарльз III рассказал, как относится к работорговле монархии в прошлом arrow

Чарльз III рассказал, как относится к работорговле монархии в прошлом

6 апреля 2023 17:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Король Чарльз III
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В преддверии своей коронации, которая пройдет уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве (Лондон, Великобритания), Чарльз III принимает участие во многих мероприятиях. Также его пресс-служба рассылает новости о тех или иных инициативах, которые поддерживает монарх.

Об одной из них сообщает издание BBC.

Читайте также:

Букингемский дворец заявил, что сотрудничает с независимым исследованием про связь между британской монархией и работорговлей в 17-м и 18-м веках. В пресс-службе монархии заявили, что король Чарльз III воспринимает эту проблему "очень серьезно".

Исследование проводит Университет Манчестера с историческими королевскими дворцами. Букингемский дворец предоставляет исследователям полный доступ к Королевским архивам и Королевской коллекции. Ожидается, что исследование, которое является докторским проектом историка Камиллы де Коннинг, будет завершено в 2026 году.

И король, и принц Уильям, который следующий в очереди на престол, ранее выражали свою личную печаль из-за страданий, вызванных работорговлей. Выступая во время поездки в африканскую Руанду, Чарльз III сказал, что не может описать "глубину своего личного горя" из-за боли, вызванной работорговлей.

Во время визита на Ямайку прошлой весной принц Уильям сказал, что рабство отвратительно, "никогда не должно было быть" и "навсегда запятнает нашу историю".

"Этот вопрос, к которому Его Величество относится очень серьезно. Учитывая сложность вопросов, важно изучить их как можно более тщательно. Будущий король хочет продолжать свое обещание углубить свое понимание влияния рабства с энергией и решительностью после вступления на престол", — заявил представитель Букингемского дворца.

Ранее мы писали о дизайне приглашения на коронацию Чарльза III и королевы-консорта Камиллы: какие секреты там скрыты. Также мы рассказывали, что Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB