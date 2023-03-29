Чарльз III та Камілла прилетіли у Німеччину: що робитимуть

Король Великої Британії Чарльз III та президент Німеччини з дружинами

Король Великої Британії Чарльз III разом з дружиною, королевою-консортом Каміллою прилетів до Німеччини. Для нього це перший офіційний візит в іншу країну в якості монарха. Зіркова пара вже зробила фото біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Подробиці

Чарльз III та Камілла вітали жителів Німеччина ще на трапі в аеропорту. Візит королівської пари до Берліну планувався після Франції, втім до Парижу через заворушення в країні вони не полетіли. Тож вийшло так, що Німеччина стала першою країну, яку відвідав новоспечений монарх, в якого в травні запланована коронація.

Очільника британського престолу з Каміллою зустрічали тисячі німців та гостей країни, а також президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною.

На другий день, у четвер, 30 березня, монарх зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем, бургомістром Берліна Францискою Гіфай, президенткою Бундестагу Бербель Бас. Він виступить у парламенті. Після цього Чарльз III відвідає Центр українських біженців у колишньому аеропорту Тегель та поспілкується з мешканцями притулку.

У п’ятницю, 31 березня, королівське подружжя на поїзді вирушить до Гамбурга. У портовому місті передбачені покладання вінків до меморіалу, відвідання пірса та інші заходи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні. Також ми розповідали, що принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі.

Фото: Reuters