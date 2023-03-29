Чарльз III та Камілла прилетіли у Німеччину: що робитимуть
Король Великої Британії Чарльз III разом з дружиною, королевою-консортом Каміллою прилетів до Німеччини. Для нього це перший офіційний візит в іншу країну в якості монарха. Зіркова пара вже зробила фото біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
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Подробиці
Чарльз III та Камілла вітали жителів Німеччина ще на трапі в аеропорту. Візит королівської пари до Берліну планувався після Франції, втім до Парижу через заворушення в країні вони не полетіли. Тож вийшло так, що Німеччина стала першою країну, яку відвідав новоспечений монарх, в якого в травні запланована коронація.
Очільника британського престолу з Каміллою зустрічали тисячі німців та гостей країни, а також президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр із дружиною.
На другий день, у четвер, 30 березня, монарх зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем, бургомістром Берліна Францискою Гіфай, президенткою Бундестагу Бербель Бас. Він виступить у парламенті. Після цього Чарльз III відвідає Центр українських біженців у колишньому аеропорту Тегель та поспілкується з мешканцями притулку.
У п’ятницю, 31 березня, королівське подружжя на поїзді вирушить до Гамбурга. У портовому місті передбачені покладання вінків до меморіалу, відвідання пірса та інші заходи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні. Також ми розповідали, що принц Вільям зустрівся з українськими біженцями в Польщі.
Фото: Reuters