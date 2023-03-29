Чарльз III и Камилла прилетели в Германию: что будут делать

Король Великобритании Чарльз III и президент Германии с супругами

Король Великобритании Чарльз III вместе с женой, королевой-консортом Камиллой прилетел в Германию. Для него это первый официальный визит в другую страну в качестве монарха. Звездная пара уже сделала фото возле Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Чарльз III и Камилла приветствовали жителей Германии еще на трапе в аэропорту. Визит королевской пары в Берлин планировался после Франции, впрочем, в Париж из-за беспорядков в стране они не улетели. Так получилось, что Германия стала первой страной, которую посетил новоиспеченный монарх, у которого в мае запланирована коронация.

Главу британского престола с Камиллой встречали тысячи немцев и гостей страны, а также президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой.

Во второй день, в четверг, 30 марта, монарх встретится с канцлером Олафом Шольцем, бургомистром Берлина Франциской Гифай, президентом Бундестага Бербель Бас. Он выступит в парламенте. После этого Чарльз III посетит Центр украинских беженцев в бывшем аэропорту Тегель и пообщается с жителями приюта.

В пятницу, 31 марта, королевские супруги на поезде отправятся в Гамбург. В портовом городе предусмотрены возложение венков к мемориалу, посещение пирса и другие мероприятия.

Напомним, ранее мы писали, что Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне. Также мы рассказывали, что принц Уильям встретился с украинскими беженцами в Польше.

Фото: Reuters