Похвилинний розклад коронації Чарльза III та Камілли
Ліченні години залишаються до початку урочистої коронації Чарльза III та Камілли у Лондоні (Велика Британія). До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу.
Новини.LIVE розкаже похвилинний розклад коронації та де українці зможуть її подивитися.
Розклад коронації (за київським часом)
08:00 — оглядові зони на маршруті процесії будуть відкриті для відвідувачів. Для тих, хто не встигне зайняти чергу та місце, будуть доступні зони перегляду в Гайд парку, Сент-Джеймс парку та Грін парку.
09:15-10:30 ранку — гості Вестмінстерського абатства починають прибувати до контрольно-пропускних пунктів у садах Вікторії.
11:00 — громада розміститься всередині Абатства.
11:30 - прибувають глави держав, іноземні королівські особи, британські королівські особи, представники закордонних урядів, британські міністри, перші міністри та колишні прем’єр-міністри.
11:45 — військовослужбовці, які беруть участь у ході, почнуть збиратися на контрольних точках.
12:20 — Чарльз III та Камілла вирушають від Букінгемського палацу до Абатства в кареті Diamond Jubilee State Coach, яка має кондиціонер і амортизатори.
12:53 — процесія прибуває до Вестмінстерського абатства.
13:00 — Чарльз III увійде через великі західні двері та пройде через неф абатства, після чого розпочнеться служба.
14:00 — опівдні за місцевим часом Чарльза III офіційно коронують. Архієпископ Кентерберійський покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда, і це буде єдиний раз за час його правління У Лондонському Тауері, на параді кінної гвардії та в інших місцях по всій країні відбудуться залпові салюти.
15:00 — Чарльз III та Камілла повертатимуться вулицями Лондона до Букінгемського палацу в кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року.
15:33 — новоспечені король і королева повернуться до Букінгемського палацу через центральну арку.
15:45 — вони отримають військовий салют і тричі вітання на садовій терасі.
16:15 — Чарльз III та Камілла з’являться на балконі Букінгемського палацу з 14-ма іншими членами королівської родини, аби привітати підданих Сполученого Королівства та туристів.
Де дивитися коронацію
В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко. Час трансляції —з 12:30 до 16:20.
Нагадаємо, раніше ми писали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації.
Також ми розповідали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.