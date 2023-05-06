Похвилинний розклад коронації Чарльза III та Камілли

Приготування до коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/CLODAGH KILCOYNE

Ліченні години залишаються до початку урочистої коронації Чарльза III та Камілли у Лондоні (Велика Британія). До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу.

Новини.LIVE розкаже похвилинний розклад коронації та де українці зможуть її подивитися.

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Розклад коронації (за київським часом)

08:00 — оглядові зони на маршруті процесії будуть відкриті для відвідувачів. Для тих, хто не встигне зайняти чергу та місце, будуть доступні зони перегляду в Гайд парку, Сент-Джеймс парку та Грін парку.

09:15-10:30 ранку — гості Вестмінстерського абатства починають прибувати до контрольно-пропускних пунктів у садах Вікторії.

11:00 — громада розміститься всередині Абатства.

11:30 - прибувають глави держав, іноземні королівські особи, британські королівські особи, представники закордонних урядів, британські міністри, перші міністри та колишні прем’єр-міністри.

11:45 — військовослужбовці, які беруть участь у ході, почнуть збиратися на контрольних точках.

12:20 — Чарльз III та Камілла вирушають від Букінгемського палацу до Абатства в кареті Diamond Jubilee State Coach, яка має кондиціонер і амортизатори.

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

12:53 — процесія прибуває до Вестмінстерського абатства.

13:00 — Чарльз III увійде через великі західні двері та пройде через неф абатства, після чого розпочнеться служба.

14:00 — опівдні за місцевим часом Чарльза III офіційно коронують. Архієпископ Кентерберійський покладе на голову Чарльза корону Святого Едуарда, і це буде єдиний раз за час його правління У Лондонському Тауері, на параді кінної гвардії та в інших місцях по всій країні відбудуться залпові салюти.

15:00 — Чарльз III та Камілла повертатимуться вулицями Лондона до Букінгемського палацу в кареті Gold State, в якій їхала Єлизавета II під час своєї коронації 1953 року.

Генеральна репетиція коронації Чарльза III та Камілли. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

15:33 — новоспечені король і королева повернуться до Букінгемського палацу через центральну арку.

15:45 — вони отримають військовий салют і тричі вітання на садовій терасі.

16:15 — Чарльз III та Камілла з’являться на балконі Букінгемського палацу з 14-ма іншими членами королівської родини, аби привітати підданих Сполученого Королівства та туристів.

Де дивитися коронацію

В Україні подію ексклюзивно транслюватиме телеканал "Суспільне Культура". Ведучі живої трансляції — журналіст Юрій Макаров та історик Олександр Зінченко. Час трансляції —з 12:30 до 16:20.

Логотип трансляції коронації Чарльза III в Україні. Фото: Суспільне Мовлення

Нагадаємо, раніше ми писали, хто вийде з Чарльзом III на балкон Букінгемського палацу після коронації.

Також ми розповідали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.