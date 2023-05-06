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Чарльз III и Камилла отправились в карете в Вестминстерское аббатство

6 мая 2023 12:48
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III и Камилла отправились в карете в Вестминстерское аббатство
Чарльз III и Камилла в собственной коронации. Фото: REUTERS
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Началась торжественная коронация Чарльза III и Камиллы в Лондоне (Великобритания). Они уже отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в  карете Diamond Jubilee State Coach, которая имеет кондиционер и амортизаторы.

Новини.LIVE ведет прямую трансляцию события.

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Первые фото Чарльза и Камиллы на коронации

Коронация Чарльза III и Камилла. Фото: REUTERS
Коронация Чарльза III и Камилла. Фото: REUTERS
Коронация Чарльза III и Камилла. Фото: REUTERS
Коронация Чарльза III и Камилла. Фото: REUTERS
Коронация Чарльза III и Камилла. Фото: REUTERS

Напомним, ранее мы писали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации. Также мы говорили, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.

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