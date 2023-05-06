Чарльз III и Камилла отправились в карете в Вестминстерское аббатство
6 мая 2023 12:48
Чарльз III и Камилла в собственной коронации. Фото: REUTERS
Началась торжественная коронация Чарльза III и Камиллы в Лондоне (Великобритания). Они уже отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в карете Diamond Jubilee State Coach, которая имеет кондиционер и амортизаторы.
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Напомним, ранее мы писали, кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации. Также мы говорили, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.