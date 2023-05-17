Чарльз III и Камилла впервые появились на публике после отдыха от коронации

Король Чарльз III и королева Камилла впервые появились после коронации. Фото: REUTERS/POOL

После празднования коронации Чарльз III и Камилла перестали появляться на публике. Многочисленные мероприятия последние десять дней за них посещали принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Анна и другие члены королевской семьи. И вот только в среду, 17 мая, король и королева Великобритании предстали перед фотокамерами.

Об этом сообщает издание HELLO.

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Их Величества посетили Ковент-Гарден, центральный район Лондона. Там они встретились с членами местного сообщества, предприятиями, рыночными торговцами и художественными организациями.

74-летний Чарльз был одет в темно-синий костюм, а его жена Камилла выглядела элегантно в платье цвета моря. Их первой остановкой стала церковь Святого Павла, известная как церковь актеров. Она отметила свое 390-летие.

Король Чарльз III и королева Камилла в Лондоне. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III и королева Камилла в Лондоне. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III в Лондоне. Фото: REUTERS/POOL

Затем король и королева посетили яблочный рынок Ковент-Гарден, чтобы встретиться с местными торговцами, специализирующимися на британском искусстве и ремеслах, а также с местными рестораторами.

Король Чарльз III и королева Камилла в Лондоне. Фото: REUTERS/POOL

Король Чарльз III и королева Камилла в Лондоне. Фото: REUTERS/POOL

Конечной остановкой пара стал Королевский оперный театр, где расположены Королевский балет, Королевская опера, оркестр Королевского оперного театра. Как принц Уэльский, Чарльз стал покровителем Королевской оперы еще в далеком 1975 году, президентом Королевского балета в 2003-м и патроном Королевского оперного театра в 2009-м.

Напомним, ранее мы писали, что искусственный интеллект сгенерировал афтепати коронации Чарльза III. Также мы рассказывали, смогла ли трансляция коронации Чарльза обойти по цифрам похороны Елизаветы II.