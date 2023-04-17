Сердючка, Кароль, Джамала: хто ще виступить фіналі "Євробачення-2023"

Співачки Джамала та Тіна Кароль виступлять у фіналі конкурсу "Євробачення-2023". Фото: колаж Новини.LIVE

Вже 13 травня в англійському Ліверпулі пройде фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Цього року, завдяки перемозі гурту Kalush Orchestra в Італії 2022-го, організацією займається і Велика Британія, і Україна.

Один зі співорганізаторів конкурсу "Суспільне" повідомило, хто з українських та світових знаменитостей виступить у фіналі конкурсу.

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Зіркові українці на конкурсі

У фіналі на сцену 67-го пісенного конкурсу вийдуть Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка. Всі вони в різні роки представляли Україну. Зірки "Євробачення" виступлять перед 160 мільйонною аудиторією конкурсу з усього світу.

"У 2016-му я поділилася зі світом своєю особистою історією, і завдяки "Євробаченню" мільйони слухачів дізналися більше про мій Qirim, про нас. Тоді й зараз конкурс відкриває неосяжні можливості для сонграйтерів і авторів. Це територія свободи, де кожен може донести свій меседж у тій чи іншій музичній формі", — поділилася переможниця "Євробачення-2016" Джамала.

Представниця від України на "Євробаченні-2006" Тіна Кароль виступить під час параду прапорів 26-ти країн-фіналістів.

"Цьогоріч "Євробачення" більш ніж пісенний конкурс, це репрезентація однієї незламної країни в очах 160 мільйонів телеглядачів, це репрезентація України, як країни вільних, сильних, сміливих та талановитих людей. Я безумовно щаслива знову вийти на сцену "Євробачення", але вже в зовсім іншому контексті: цьогоріч ми не просто співаємо пісню, зараз в руках артистів найвлучніша зброя — це слова й музика, які служать на захисті нашої культурної спадщини та підіймають дух наших легендарних воїнів на фронті. Тож хай лунає спів на славу Україні", — прокоментувала новину Тіна Кароль.

Гранд-фінал цьогорічного пісенного конкурсу відкриють переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra з потужним виступом під назвою "Голоси нового покоління".

"Ми чекали на наш виступ у Ліверпулі відтоді, як минулого року його оголосили містом проведення конкурсу. Це місто з всесвітньо відомою музичною спадщиною, і ми щасливі, що нарешті можемо оголосити, якою честю для нас буде виступити там. Хоча ми засмучені, що не змогли привезти "Євробачення" до нашої країни, ми вдячні Великій Британії за те, що вона приймає цей конкурс від нашого імені. Ми виступимо задля кожного українця, щоб нагадати, що кращі часи й перемога нашої країни ще попереду, а також щоб показати світові, за що бореться Україна", — розповіли переможці "Євробачення-2022" Kalush Orchestra.

Виступ закордонних зірок на конкурсі

Після завершення виступів усіх 26-ти фіналістів цьогорічного пісенного конкурсу на сцену шоу в Ліверпулі вийде Сем Райдер, учасник "Євробачення-2022" від Великої Британії, який посів другу сходинку на тогорічному конкурсі в Турині.

Завершальним інтервал-актом "Євробачення-2023" стане перфоманс під назвою The Liverpool Songbook (Ліверпульська збірка пісень). Організатори зберуть на одній сцені шість зірок "Євробачення" минулих років, щоб відсвяткувати внесок міста проведення цьогорічного пісенного конкурсу у світову попмузику.

Переможці 2018 та 2019 років ізраїльтянка Netta і нідерландець Дункан Лоренс, а також представник Італії на "Євробаченні" у 2019 та 2022 роках Mahmood, представниця Швеції 2022 року Cornelia Jakobs, представник Ісландії 2021-го Daði Freyr та представниця Великої Британії на "Євробаченні-1993", ліверпульська співачка Sonia повернуться на сцену міжнародного пісенного конкурсу, щоб по-своєму переосмислити класичні ліверпульські хіти.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з українських зірок виступить у півфіналах "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що у Ліверпулі стартувала благодійна ініціатива, яка завершиться в день фіналу "Євробачення-2023".