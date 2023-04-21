Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с Юлией Саниной arrow

Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с Юлией Саниной

21 апреля 2023 08:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с Юлией Саниной
Король Чарльз III и фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Три дня спустя после коронации Чарльза III, 9 мая, в английском городе Ливерпуль, пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх приедет на музыкальную арену чуть раньше.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Читайте также:

Когда ждать короля в Ливерпуле

Чарльз III во время торжественной церемонии включит свет на концертной площадке, чтобы показать, как будет выглядеть сцена песенного конкурса. Компанию ему составит королева-консорт Камилла. Событие состоится 26 апреля на M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Кроме презентации сцены, королевская парочка встретится с ведущими шоу и певицей Мэй Мюллер, представляющей Великобританию. Чарльз III познакомится и пообщается с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной.

Украинка стала одной из четырех ведущих гранд-финала "Евровидение-2023", который состоится 13 мая. Вместе с легендой "Евровидения" в Великобритании Грэмом Нортоном, известной британской актрисой и исполнительницей Ханной Веддингхем и телеведущей, певицей Алишей Диксон фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Также мы рассказывали, что Санина и другие артисты выступят вживую на открытии первого полуфинала "Евровидение-2023". Также мы писали, что Юлия Санина показала огромные писанки в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас