Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с Юлией Саниной

Король Чарльз III и фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина. Фото: коллаж Новини.LIVE

Три дня спустя после коронации Чарльза III, 9 мая, в английском городе Ливерпуль, пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Британский монарх приедет на музыкальную арену чуть раньше.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

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Чарльз III во время торжественной церемонии включит свет на концертной площадке, чтобы показать, как будет выглядеть сцена песенного конкурса. Компанию ему составит королева-консорт Камилла. Событие состоится 26 апреля на M&S Bank Arena в Ливерпуле.

Кроме презентации сцены, королевская парочка встретится с ведущими шоу и певицей Мэй Мюллер, представляющей Великобританию. Чарльз III познакомится и пообщается с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной.

Украинка стала одной из четырех ведущих гранд-финала "Евровидение-2023", который состоится 13 мая. Вместе с легендой "Евровидения" в Великобритании Грэмом Нортоном, известной британской актрисой и исполнительницей Ханной Веддингхем и телеведущей, певицей Алишей Диксон фронтвумен THE HARDKISS проведет 67-й песенный конкурс "Евровидение-2023" перед 160-миллионной аудиторией со всего мира.

Также мы рассказывали, что Санина и другие артисты выступят вживую на открытии первого полуфинала "Евровидение-2023". Также мы писали, что Юлия Санина показала огромные писанки в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023".