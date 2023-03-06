Чарльз III таки хоче бачити Гаррі та Меган Маркл на коронації після скандалу: що скаже на це парочка

Принц Гаррі та Меган Маркл

На початку місяця стало відомо, що король Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з їхнього котеджу Фрогмор на території Віндзорського замку. Зіркова парочка вже почала організовувати доставку речей до Каліфорнії, де зараз живуть. Як, неочікувано для себе, вони отримали запрошення на коронацію Чарльза III.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Молодший син короля, Гаррі, отримав електронне запрошення від свого батька на урочисту церемонію, яка відбудеться 6 травня. Втім, Проте герцоги Сассекські поки що не дали відповідь, чи прилетять вони до Лондона. Королівські експерти запевняють, що Меган та Гаррі дуже образились на їхнє виселення. Також їх не дуже влаштовує дата. Річ у тому, що первенцю зіркової пари, синові Арчі, 6 травня виповниться чотири роки.

"Можу підтвердити, що герцог отримав електронного листа від офісу його величності щодо коронації. Рішення про те, чи будуть присутні герцог і герцогиня, наразі нами не розголошується", — лаконічно прокоментував ці новини представник принца Гаррі та Меган Маркл.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл розчарували статки принца Гаррі. Також ми розповідали, що Елтон Джон, Гаррі Стайлс та учасниці гурту Spice Girls відмовилися від участі у концерті з нагоди коронації Чарльза III. Вони не перші артисти, які надіслали "ні" у Букінгемський палац.