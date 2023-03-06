Чарльз III хочет видеть Гарри и Меган Маркл на коронации после скандала: что скажет на это парочка

Принц Гарри и Меган Маркл

В начале месяца стало известно, что король Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогмор на территории Виндзорского замка. Звездная парочка уже начала организовывать доставку вещей в Калифорнию, где живут. Неожиданно для себя, они получили приглашение на коронацию Чарльза III.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Младший сын короля Гарри получил электронное приглашение от своего отца на торжественную церемонию, которая состоится 6 мая. Однако герцоги Сассекские пока не дали ответа, прилетят ли они в Лондон. Королевские эксперты уверяют, что Меган и Гарри очень обиделись на их выселение. Также их не слишком устраивает дата. Дело в том, что первенцу звездной пары, сыну Арчи, 6 мая исполнится четыре года.

"Могу подтвердить, что герцог получил электронное письмо от офиса его величества относительно коронации. Решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, пока не разглашается", — лаконично прокомментировал эти новости представитель принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл разочаровало состояние принца Гарри. Также мы рассказывали, что Элтон Джон, Гарри Стайлс и участники группы Spice Girls отказались от участия в концерте по случаю коронации Чарльза III. Они не первые артисты, отправившие "нет" в Букингемский дворец.