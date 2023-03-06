Чарльз III хочет видеть Гарри и Меган Маркл на коронации после скандала: что скажет на это парочка
В начале месяца стало известно, что король Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогмор на территории Виндзорского замка. Звездная парочка уже начала организовывать доставку вещей в Калифорнию, где живут. Неожиданно для себя, они получили приглашение на коронацию Чарльза III.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
-
В Харьковской области украинские защитники помогли эвакуировать коня
-
Готовьтесь к грандиозным изменениям: как полнолуние 7 марта повлияет на жизнь знаков зодиака
-
Белорусской оппозиционерке Тихановской заочно дали 15 лет колонии: как она отреагировала
-
Опасные миксы: на полки одесских магазинов могут попасть токсичные морепродукты
-
На Солнце зафиксировали извержение такой силы, что в Америке отключилась радиосвязь
-
Расстрелянный маршрут: в Нацполиции опубликовали фильм о зверствах окупантов в Ирпене
-
Экс-бойфренд Кардашьян влетел на автомобиле в чужой дом: последствия ДТП
-
Российские военные расстреляли из автоматов бойца ВСУ за возглас "Слава Украине": в Офисе Президента уже отреагировали
-
Конфискованный аммиак, принадлежавший российской фирме, выставили на продажу: когда торги
-
8 лет в тюрьме за взятку: чиновники из Одесчины понесут наказание
Подробности
Младший сын короля Гарри получил электронное приглашение от своего отца на торжественную церемонию, которая состоится 6 мая. Однако герцоги Сассекские пока не дали ответа, прилетят ли они в Лондон. Королевские эксперты уверяют, что Меган и Гарри очень обиделись на их выселение. Также их не слишком устраивает дата. Дело в том, что первенцу звездной пары, сыну Арчи, 6 мая исполнится четыре года.
"Могу подтвердить, что герцог получил электронное письмо от офиса его величества относительно коронации. Решение о том, будут ли присутствовать герцог и герцогиня, пока не разглашается", — лаконично прокомментировал эти новости представитель принца Гарри и Меган Маркл.
Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл разочаровало состояние принца Гарри. Также мы рассказывали, что Элтон Джон, Гарри Стайлс и участники группы Spice Girls отказались от участия в концерте по случаю коронации Чарльза III. Они не первые артисты, отправившие "нет" в Букингемский дворец.