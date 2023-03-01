Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з будинку у Вінздорі

Принц Гаррі та Меган Маркл біля свого котеджу у Вінздорі

Стосунки між королем Великої Британії Чарльзом III та герцогами Сассекськими вочевидь не покращились, а навпаки. Принца Гаррі та Меган Маркл виселяють з їхнього котеджу Фрогмор на території Віндзорського замку.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Чарльз III запропонував ключі від будинку скандальному дядькові Гаррі, принцу Ендрю. Тим часом герцоги Сассекські почали думати, як перевезти свої речі до Каліфорнії.

Королівський репортер Омід Скобі стверджує, що джерела, близькі до зіркової пари, повідомили йому: Гаррі та Меган перебувають у шоці. Також принаймні двоє членів королівської сім’ї приголомшені рішенням Чарльза III. Він не називає їхні імена, але відомо, що Сассекські близькі до принцес Беатріс і Євгенії.

Королівські джерела заявили: "Це означає кінець часу Гаррі та Меган у Великій Британії".

"Все це виглядає дуже остаточно і схоже на жорстоке покарання. Це схоже на те, що сім’я хоче викреслити їх назавжди. У Гаррі та Меган є час до початку літа. Спочатку їм давали лише тижні, але тепер у них є час принаймні до коронації", — заявив британським репортерам друг Сассекських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Меган Маркл розчарували статки принца Гаррі. Також ми розповідали, що Елтон Джон, Гаррі Стайлс та учасниці гурту Spice Girls відмовилися від участі у концерті з нагоди коронації Чарльза III. Вони не перші артисти, які надіслали "ні" у Букінгемський палац.