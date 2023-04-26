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Чарльз III відмовив аеропорту Гітроу, який планував назвати один з терміналів на честь короля

26 квітня 2023 11:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III відмовив аеропорту Гітроу, який планував назвати один з терміналів на честь короля
Король Чарльз III та один з терміналів лондонського аеропорту Гітроу. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні коронації Чарльза III адміністрація лондонського аеропорту Гітроу, який є одним з найбільших у світі, планували перейменувати один з терміналів на честь 74-річного монарха. Втім, британський король відмовив. 

Про це повідомляє видання The Times.

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Подробиці

Адміністрація хотіла відзначити коронацію, перейменувавши термінал номер 5 на честь Чарльза III. До речі, сусідній термінал номер два з 2014 року називається на честь королеви Єлизавети. Чарльз III закликав міністрів уряду заблокувати плани адміністрації лондонського аеропорту.

Називаються дві основні причини. Монарх давно є активним захисником навколишнього середовища, а аеропорти в цьому питанні не дуже вдалі приклади.  Також Чарльз майже не користується послугами Гітроу.

Використання імені та титулу монарха, а також королівського опису суворо контролюється родиною, і точні критерії, які дозволяють залучати королівське ім’я, ніколи не оголошувалися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на коронації Чарльза III принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини. Також ми розповідали, що Чарльз III та Камілла завітають на арену "Євробачення-2023" та зустрінуться з фронтвумен гурту THE HARDKISS Юлією Саніною.

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