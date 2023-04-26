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Чарльз III отказал аэропорту Хитроу, который планировал назвать один из терминалов в честь короля

26 апреля 2023 11:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III отказал аэропорту Хитроу, который планировал назвать один из терминалов в честь короля
Король Чарльз III и один из терминалов лондонского аэропорта Хитроу. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне коронации Чарльза III администрация лондонского аэропорта Хитроу, являющегося одним из самых больших в мире, планировали переименовать один из терминалов в честь 74-летнего монарха. Впрочем, британский король отказал.

Об этом сообщает издание The Times.

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Подробности

Администрация хотела отметить коронацию, переименовав терминал номер пять в честь Чарльза III. Кстати, соседний терминал номер два с 2014 года называется в честь королевы Елизаветы. Чарльз III призвал министров правительства заблокировать планы администрации лондонского аэропорта.

Называются две основные причины. Монарх давно является активным защитником окружающей среды, а аэропорты в этом вопросе не очень удачные примеры. Также Чарльз почти не пользуется услугами Хитроу.

Использование имени и титула монарха, а также королевского описания строго контролируется семьей, и точные критерии, разрешающие привлекать королевское имя, никогда не оглашались.

Напомним, ранее мы писали, что на коронации Чарльза III принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи. Также мы рассказывали, что Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной.

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