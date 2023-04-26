Чарльз III отказал аэропорту Хитроу, который планировал назвать один из терминалов в честь короля

Король Чарльз III и один из терминалов лондонского аэропорта Хитроу. Фото: коллаж Новини.LIVE

Накануне коронации Чарльза III администрация лондонского аэропорта Хитроу, являющегося одним из самых больших в мире, планировали переименовать один из терминалов в честь 74-летнего монарха. Впрочем, британский король отказал.

Об этом сообщает издание The Times.

Читайте также:

Подробности

Администрация хотела отметить коронацию, переименовав терминал номер пять в честь Чарльза III. Кстати, соседний терминал номер два с 2014 года называется в честь королевы Елизаветы. Чарльз III призвал министров правительства заблокировать планы администрации лондонского аэропорта.

Называются две основные причины. Монарх давно является активным защитником окружающей среды, а аэропорты в этом вопросе не очень удачные примеры. Также Чарльз почти не пользуется услугами Хитроу.

Использование имени и титула монарха, а также королевского описания строго контролируется семьей, и точные критерии, разрешающие привлекать королевское имя, никогда не оглашались.

Напомним, ранее мы писали, что на коронации Чарльза III принц Гарри будет сидеть в 10 рядах от семьи. Также мы рассказывали, что Чарльз III и Камилла посетят арену "Евровидения-2023" и встретятся с фронтвумен группы THE HARDKISS Юлией Саниной.