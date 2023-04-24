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Запасний: на коронації Чарльза ІІІ принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини

24 квітня 2023 17:30
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Запасний: на коронації Чарльза ІІІ принц Гаррі сидітиме за 10 рядів від родини
Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Toby Melville
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі все ж таки відвідає коронацію батька, Чарльза ІІІ. Експерти вже припускають, що для принца ця поїздка може стати справжнім кошмаром

Газета New York Post повідомляє, що під час візиту Гаррі триматимуть на максимальній відстані від королівської родини, а на самій  коронації він сидітиме за 10 рядів від родичів.

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Покарання чи образа

Колишній помічник королівської родини Пол Баррелл, який свого часу допомагав принцесі Діані, повідомив, що цього разу Гаррі точно не слід очікувати на теплий прийом. Король Чарзьз ІІІ та принц Вільям все ще ображені на Гаррі та мають намір уникати спілкування з ним навіть під час коронації.

"Боюся, що найближчим часом у нього немає шансів на примирення. Я думаю, що Віндзори приймуть його дуже холодно", — запевняє Баррелл.

Зрозуміло, що після всіх скандалів, пов'язаних з Гаррі та Меган Маркл, Чарльз ІІІ вирішив провчити блудного сина. Але експерти впевнені, шо така поведінка з боку родини, на жаль, дає лише новий привід для чергового скандалу.

Нагадаємо, що коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня. Вже відомо, хто зі світових зірок прийме участь у заході.

Раніше ми також писали про те те, чому Меган Маркл не відвідає коронацію разом з принцом Гаррі.

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