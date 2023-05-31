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Чарльз III відвернувся від британського ведучого, який втрапив у скандал

31 травня 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III відвернувся від британського ведучого, який втрапив у скандал
Король Чарльз III. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На телебаченні Великої Британії розгорівся скандал за участю одного з найвідоміших ведучих, Філліпа Шофілда. Через це зірку ранкового шоу не тільки звільнили з місця роботи, але й відсторонили від виконання обов'язків у фонді короля Чарльза III. 

Про це повідомляє видання Hello. 

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Подробиці скандалу

Фонд The Prince's Trust розірвав відносини зі своїм послом Філліпом Шофілдом після того, як той зізнався, що мав роман із молодим колегою, і збрехав, щоб приховати це.

Благодійна організація, заснована королем, заявила, що їй "більше не підходить" працювати з ведучим. 61-річний Шофілд минулої п’ятниці опублікував заяву про стосунки та оголосив, що залишає ITV. Це сталося через тиждень після того, як він залишив ранкове шоу This Morning.

Телеведучий Філліп Шофілд. Фото: google.com

"У світлі нещодавніх зізнань Філліпа ми погодилися з ним, що більше не доречно працювати разом", — лаконічно прокоментував скандал представник Prince's Trust.

Благодійна організація має ряд відомих послів, які підтримують Prince's Trust шляхом збору коштів або реклами її роботи. Довгі роки цим займався і Філліп Шофілд. Він особисто знайомий з Чарльзом III. Вони не раз бачились не тільки в етері телешоу, але й в житті. 

Чарльз III та Камілла в студії шоу This Morning. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон дізналась про темне минуле свого знайомого. Також ми розповідали, що Чарльз III та Камілла готуються до повторної коронації: що було не так з першою церемонією.

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