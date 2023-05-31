Чарльз III відвернувся від британського ведучого, який втрапив у скандал
На телебаченні Великої Британії розгорівся скандал за участю одного з найвідоміших ведучих, Філліпа Шофілда. Через це зірку ранкового шоу не тільки звільнили з місця роботи, але й відсторонили від виконання обов'язків у фонді короля Чарльза III.
Про це повідомляє видання Hello.
Подробиці скандалу
Фонд The Prince's Trust розірвав відносини зі своїм послом Філліпом Шофілдом після того, як той зізнався, що мав роман із молодим колегою, і збрехав, щоб приховати це.
Благодійна організація, заснована королем, заявила, що їй "більше не підходить" працювати з ведучим. 61-річний Шофілд минулої п’ятниці опублікував заяву про стосунки та оголосив, що залишає ITV. Це сталося через тиждень після того, як він залишив ранкове шоу This Morning.
"У світлі нещодавніх зізнань Філліпа ми погодилися з ним, що більше не доречно працювати разом", — лаконічно прокоментував скандал представник Prince's Trust.
Благодійна організація має ряд відомих послів, які підтримують Prince's Trust шляхом збору коштів або реклами її роботи. Довгі роки цим займався і Філліп Шофілд. Він особисто знайомий з Чарльзом III. Вони не раз бачились не тільки в етері телешоу, але й в житті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон дізналась про темне минуле свого знайомого. Також ми розповідали, що Чарльз III та Камілла готуються до повторної коронації: що було не так з першою церемонією.