Чарльз III відвернувся від британського ведучого, який втрапив у скандал

Король Чарльз III. Фото: Reuters

На телебаченні Великої Британії розгорівся скандал за участю одного з найвідоміших ведучих, Філліпа Шофілда. Через це зірку ранкового шоу не тільки звільнили з місця роботи, але й відсторонили від виконання обов'язків у фонді короля Чарльза III.

Про це повідомляє видання Hello.

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Подробиці скандалу

Фонд The Prince's Trust розірвав відносини зі своїм послом Філліпом Шофілдом після того, як той зізнався, що мав роман із молодим колегою, і збрехав, щоб приховати це.

Благодійна організація, заснована королем, заявила, що їй "більше не підходить" працювати з ведучим. 61-річний Шофілд минулої п’ятниці опублікував заяву про стосунки та оголосив, що залишає ITV. Це сталося через тиждень після того, як він залишив ранкове шоу This Morning.

Телеведучий Філліп Шофілд. Фото: google.com

"У світлі нещодавніх зізнань Філліпа ми погодилися з ним, що більше не доречно працювати разом", — лаконічно прокоментував скандал представник Prince's Trust.

Благодійна організація має ряд відомих послів, які підтримують Prince's Trust шляхом збору коштів або реклами її роботи. Довгі роки цим займався і Філліп Шофілд. Він особисто знайомий з Чарльзом III. Вони не раз бачились не тільки в етері телешоу, але й в житті.

Чарльз III та Камілла в студії шоу This Morning. Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон дізналась про темне минуле свого знайомого. Також ми розповідали, що Чарльз III та Камілла готуються до повторної коронації: що було не так з першою церемонією.