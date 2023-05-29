Співпрацює з вбивцею: Кейт Міддлтон дізналась про темне минуле свого знайомого

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.Фото: Reuters

Британське суспільство шокувала інформація щодо кримінального минулого керівника дитячої благодійної організації, Пола Карберрі, з яким особисто знайома принцеса Уельська, Кейт Міддлтон.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Про кримінальне минуле

З'ясувалося, що керівник дитячої благодійної організації, яку підтримує принцеса Уельська, є засудженим убивцею. Карберрі було 16 років, коли він наніс п'ять смертельних ножових поранень чоловіку в поїзді та поранив іншого пасажира. Його визнали винним у вбивстві в 1979 році. Він відсидів п’ять з половиною років: спочатку в закладі для молодих правопорушників, а потім у в’язниці для дорослих.

Пол Карберрі під час судових слухань 1979 року. Фото: Daily Mail

Коли з’явилися подробиці його минулого, 60-річний чоловік сказав, що шкодував про це щодня. Він одружений, є батьком трьох дітей. Після звільнення з в'язниці він отримав освіту соціального працівника, перш ніж приєднатися до Action for Children 1994 року, і був національним директором у Шотландії, коли зустрів Кейт. У березні цього року він став виконавчим директором організації.

Благодійна організація заявила, що Букінгемський палац був поінформований про минуле Карберрі, коли він став виконавчим директором. Джерело в палаці повідомило, що принц Вільям та Кейт Міддлтон цілковито впевнені в його здібностях як виконавчого директора.

Але для зіркової пари це стало несподіванкою, бо про кримінальне минуле знала команда принца та принцеси Уельських, а не вони особисто.

Кейт Міддлтон вітається з Полом Карберрі. Фото: Daily Mail

Кейт Міддлтон веселиться з Полом Карберрі. Фото: Mirror

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон з'явилась на публіці в образі Барбі. Також ми розповідали, що принцесу Уельську попросили порушити протокол: що вона зробила.