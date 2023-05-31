Чарльз III отвернулся от британского ведущего, который попал в скандал

Король Чарльз III. Фото: Reuters

На телевидении Великобритании разгорелся скандал с участием одного из известнейших ведущих, Филлипа Шофилда. Поэтому звезду утреннего шоу не только уволили с места работы, но и отстранили от исполнения обязанностей в фонде короля Чарльза III.

Об этом сообщает издание Hello.

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Подробности скандала

Фонд The Prince's Trust разорвал отношения со своим послом Филлипом Шофилдом после того, как тот признался, что у него был роман с молодым коллегой, и соврал, чтобы скрыть это.

Благотворительная организация, основанная королем, заявила, что ей "больше не подходит" работать с ведущим. 61-летний Шофилд в прошлую пятницу опубликовал заявление об отношениях и объявил, что покидает ITV. Это произошло спустя неделю после того, как он покинул утреннее шоу This Morning.

Телеведущий Филлип Шофилд. Фото: google.com

"В свете недавних признаний Филлипа мы согласились с ним, что больше не уместно работать вместе", — лаконично прокомментировал скандал представитель Prince's Trust.

Благотворительная организация имеет ряд известных послов, которые поддерживают Prince's Trust путем сбора средств или рекламы ее работы. Долгие годы этим занимался и Филлип Шофилд. Он лично знаком с Чарльзом III. Они не раз виделись не только в эфире телешоу, но и в жизни.

Чарльз III и Камилла в студии шоу This Morning. Фото: google.com

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон узнала о темном прошлом своего знакомого. Также мы рассказывали, что Чарльз III и Камилла готовятся к повторной коронации: что было не так с первой церемонией.