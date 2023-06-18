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Чарльз III згадав про принца Гаррі: що показав король

18 червня 2023 19:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чарльз III згадав про принца Гаррі: що показав король
Король Чарльз III та принц Гаррі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після того, як на початку 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл склали з себе королівські обов'язки та переїхали США, де дали низку скандальних інтерв'ю, їхні стосунки з родичами значно погіршилися. Король Чарльз III майже не згадує про свого молодшого сина. Втім, в День батька, він опублікував архівне фото принца Гаррі. 

Воно з’явилось у соцмережах Чарльза та королеви Камілли. 

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Зворушливі фото від Чарльза III та Камілли

Піар-служба Букінгемського палацу опублікувала  три зворушливі фотографії. На одній з них Чарльз III насолоджується прогулянкою по маєтку Балморал із ще малими принцами Гаррі та Вільямом.

На знімку принц Чарльз у салатово-зеленому шотландському кілті, зелених шкарпетках до колін і зеленому джемпері в тон. Тим часом принц Гаррі та принц Вільям обрали світлі сорочки і штани кольору каменя.

За інформацією пресслужби 74-річного короля, фотографія зафіксувала дорогоцінний момент зв’язку між членами королівської сім’ї, підкреслюючи приємні стосунки батька і сина короля з принцом Гаррі та принцом Вільямом. Це стало його першою згадкою про Гаррі за тривалий час. 

Чарльз III з маленькими синами. Фото: Instagram//theroyalfamily

На іншій фотографії Чарльз III позував разом зі своїм батьком, принцом Філіпом, який помер у квітні 2021 року.  На третьому є знімку король вшанував пам’ять батька Камілли, Брюса Шанда. 

Чарльз III з батьком. Фото: Instagram//theroyalfamily
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Королева Камілла з батьком. Фото: Instagram//theroyalfamily

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям показав зворушливі фото зі своїми дітьми. Також ми розповідали, що принц Луї не стримував емоцій на святковому параді який відкрив низку заходів, присвячених святкуванню ювілею Чарльза III.

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