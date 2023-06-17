Принц Луї не стримував емоцій на святковому параді

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Вперше без Єлизавети ІІ

У Лондоні пройшов парад Trooping the Colour, який відкрив низку заходів, присвячених святкуванню ювілею Карла III. У листопаді новому монарху Великобританії виповниться 75 років.

Захід відвідали чинні члени королівської родини. Карл III особисто очолював парад верхи на коні, як колись його мама, королева Єлизавета II. За ним верхи їхав принц Вільям, герцог Единбурзький Едвард та принцеса Анна.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон їхала в кареті разом із королевою Каміллою та своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Також королівська родина за традицією вийшла на балкон Букінгемського палацу. У той час, як його брат із сестрою намагалися бути стриманими і дотримуватися протоколу, принц Луї крутився на всі боки і жваво реагував на те, що відбувається.

На парад Кейт Міддлтон одягла зелену сукню Andrew Gn, сапфірові сережки принцеси Діани, золоту брошку Cartier та капелюшок з ательє Філіпа Трейсі.

Нагадаємо, принцеса Уельська завітала до Віндзорського сімейного центру, де поспілкувалась з мамами та їхніми дітьми.

Раніше Кейт Міддлтон зустрілась з британськими школярами. Діти мимохіть попросили дружину принца Вільяма порушити протокол.