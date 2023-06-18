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Чарльз III вспомнил о принце Гарри: что показал король

18 июня 2023 19:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Чарльз III вспомнил о принце Гарри: что показал король
Король Чарльз III и принц Гарри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После того как в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили королевские обязанности и переехали США, где дали ряд скандальных интервью, их отношения с родственниками значительно ухудшились. Король Чарльз III почти не упоминает о своем младшем сыне. Впрочем, в День отца он опубликовал архивное фото принца Гарри.

Оно появилось в соцсетях Чарльза и королевы Камиллы.

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Трогательные фото от Чарльза III и Камиллы

Пиар-служба Букингемского дворца опубликовала три трогательных фотографии. На одной из них Чарльз III наслаждается прогулкой по имению Балморал с еще маленькими принцами Гарри и Уильямом.

На снимке принц Чарльз в салатово-зеленом шотландском килте, зеленых носках до колен и зеленом джемпере в тон. Тем временем принц Гарри и принц Уильям выбрали светлые рубашки и брюки цвета камня.

По информации пресс-службы 74-летнего короля, фотография зафиксировала драгоценный момент связи между членами королевской семьи, подчеркивая приятные отношения отца и сына короля с принцем Гарри и принцем Уильямом. Это стало его первым упоминанием о Гарри за долгое время.

Чарльз III с маленькими сыновьями. Фото: Instagram//theroyalfamily

На другой фотографии Чарльз III позировал вместе со своим отцом, принцем Филиппом, умершим в апреле 2021 года. На третьем снимке король почтил память отца Камиллы, Брюса Шанда.

Чарльз III с отцом. Фото: Instagram//theroyalfamily
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Королева Камилла с отцом. Фото: Instagram//theroyalfamily

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям показал трогательные фотографии со своими детьми. Также мы рассказывали, что принц Луи не сдерживал эмоций на праздничном параде, открывшем ряд мероприятий, посвященных празднованию юбилея Чарльза III.

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