Чарльза III розкритикували за включення французької страви в меню коронації

Чарльз III та королева-консорт Камілла. Фото: REUTERS/Reuters Photographer

Вже завтра, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві (Велика Британія) пройде урочиста коронація Чарльза III та Камілли. До цієї події прикута увага мільйонів жителів не тільки Сполученого Королівства, а й світу. Втім меню вечері офіційної коронації розкритикували відомі шеф-кухарі та політики.

Про це пише видання The Guardian.

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Основна страва коронації

Коли Чарльз III королева-консорт Камілла обрали кіш як фірмову їжу для суботньої коронації, реакція була настільки ж неоднозначною, як на начинку з яєць і вершків.

Депутат від Консервативної партії Джейкоб Ріс-Могг назвав це "огидним", а інші спробували рецепт і знайшли його смачним. Британці легко можуть приготувати його вдома під час коронації, однак історик Рейчел Річ поставила під сумнів, чому французька основна страва була представлена на святкуванні британської приналежності.

У минулому на коронацію подавали досить складніші страви, про що свідчить величезна колекція оригінальних меню з дворів усього світу, зібрана австралійцем Джейком Смітом, кулінарним ентузіастом і автором книги "Їсти з імператорами".

Книга Джека Сміта "Їсти з імператорами". Фото: dogearedbooks.com.au

Що таке кіш

Це відкритий французький пиріг з основою з пісочного (іноді листкового) тіста і начинкою з яєць, вершків та сиру. Варіанти начинок можуть бути різними: від легких овочевих, фруктових, рибних або із суміші зелені до ситних м'ясних або грибних.

Пиріг кіш. Фото: Flickr

У свідомості багатьох пиріг асоціюється із французькою кухнею, проте коріння походження рецепта тягнуться до німців Лотарингії. Там пиріг готували із залишків продуктів (шматочків м'яса, овочів) і тіста, яке залишалося при замісі хліба. З хлібного тіста ліпили основу, яку заповнювали начинкою і заливкою з яєць і молока.

Французи додали в заливку сир. А основу пирога з часом стали готувати з пісочного або листкового тіста, від чого пиріг став тільки кращим. Зазвичай кіш подають на стіл гарячим або холодним, із зеленим салатом і вином.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новозеландський актор Рассел Кроу не прийде на коронацію Чарльза III: він опинився у чорному списку монархії.

Також ми розповідали, що британці розбивають намети біля Букінгемського палацу, аби на власні очі побачити Чарльза III та Каміллу.