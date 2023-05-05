Чарльза III раскритиковали за включение французского блюда в меню коронации

Чарльз III и королева-консорт Камилла. Фото: REUTERS/Reuters Photographer

Уже завтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Впрочем, меню ужина официальной коронации раскритиковали известные шеф-повары и политики.

Об этом пишет издание The Guardian.

Читайте также:

Основное блюдо коронации

Когда Чарльз III королева-консорт Камилла выбрали киш как фирменную еду для субботней коронации, реакция была столь же неоднозначной, как на начинку из яиц и сливок.

Депутат от Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг назвал это "отвратительным", а другие попробовали рецепт и нашли его вкусным. Британцы легко могут приготовить его дома во время коронации, однако историк Рэйчел Рич поставила под сомнение, почему французское основное блюдо было представлено на праздновании британской принадлежности.

В прошлом на коронацию подавали довольно сложные блюда, о чем свидетельствует огромная коллекция оригинальных меню из дворов всего мира, собранная австралийцем Джейком Смитом, кулинарным энтузиастом и автором книги "Есть с императорами".

Книга Джека Смита "Есть с императорами". Фото: dogearedbooks.com.au

Что такое киш

Это открытый французский пирог с основой из песочного (иногда слоеного) теста и начинкой из яиц, сливок и сыра. Варианты начинок могут быть разными: от легких, овощных, фруктовых, рыбных или из смеси зелени до сытных мясных или грибных.

Пирог киш. Фото: Flickr

В сознании многих пирог ассоциируется с французской кухней, однако корни происхождения рецепта тянутся к немцам Лотарингии. Там пирог готовили из остатков продуктов (кусочков мяса, овощей) и теста, которое оставалось при замесе хлеба. Из хлебного теста лепили основание, которое заполняли начинкой и заливкой из яиц и молока.

Французы добавили в заливку творог. А основу пирога со временем стали готовить из песочного или слоеного теста, от чего пирог стал только лучше. Обычно киш подают на стол горячим или холодным, с зеленым салатом и вином.

Ранее мы писали, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.

Также мы рассказывали, что британцы разбивают палатки у Букингемского дворца, чтобы собственными глазами увидеть Чарльза III и Камиллу.