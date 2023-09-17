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Части команды "Дюны" и "Оппенгеймера" сократят заработную плату: причина

17 сентября 2023 07:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Части команды "Дюны" и "Оппенгеймера" сократят заработную плату: причина
Кадр из фильма "Дюна 2". Фото: Warner Bros/Courtesy Everett Collection
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Одна из самых известных компаний по созданию спецэффектов сократит зарплаты своим сотрудникам из-за простоя, который вызвала забастовка актеров и сценаристов в Голливуде. Более того, контракты несогласных на эти меры могут быть расторгнуты.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Подробности

Специалисты DNEG работали над визуальными эффектами "Дюны" (режиссер Дени Вильнев) и "Оппенгеймера" Кристофера Нолана. Более 10 тысячам сотрудников компании во всем мире дали выбор: согласиться на сокращение зарплаты на 20–25% в течение семи месяцев или на более резкое снижение зарплаты, однако за следующие три года им вернут большую часть денег. У работников меньше двух недель , чтобы выбрать один из вариантов и переподписать контракт.

В обоих случаях специалисты потеряют одинаковое количество денег. При втором варианте зарплата упадет примерно на 1–3% за то время, пока DNEG будет выплачивать долги.

"Этот шаг позволит нам сохранить максимальное количество рабочих мест в течение этого периода", — пояснили в компании.

Однако профсоюзы отреагировали на предложение резко негативно Там считают, что DNEG не предлагает ничего в качестве компенсации, но переводит все бремя и риски на сотрудников.

В июле компания уже уволила 7,5% своих специалистов штаб-квартиры в Лондоне (Великобритания), объяснив это плохой экономической ситуацией в стране.

Напомним, ранее мы писали, в России показывают "Барби" и скрывают поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами. Также мы рассказывали, сколько денег было заложено на производство кино и сериалов в госбюджете 2024 года.

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