Попри страйк в Голлівуді, зірка серіалу "Анатомія Грей" з'явився у Венеції

Американський актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters

В Італії набирає обертів ювілейний, 80-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Через наймасованіший спільний страйк сценаристів та акторів в Голлівуді за останні 63 роки, багато американських зірок не прилетіли до Європи. Втім на червоній доріжці помітили актора і автогонщика Патріка Демпсі, який найбільш відомий завдяки своїй ролі доктора Дерека Шепарда у тривалому серіалі каналу ABC "Анатомія Грей".

Про це повідомляє видання Page Six.

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Подробиці

57-річний актор завітав на прем’єру біографічного фільму "Феррарі" Майкла Манна, який розповідає про знаменитого гонщика та засновника культового бренду Енцо Феррарі.

Патрік Демпсі вийшов на червону доріжку в смокінгу від Brunello Cucinelli, краватці-метелику, туфлях в тон і годиннику з червоною смужкою. До нього приєдналася його дружина Джилліан, яка одягла сукню без бретелей кольору слонової кістки в поєднанні з чорною шкіряною курткою.

Американський актор Патрік Демпсі. Фото: Reuters

Американський актор Патрік Демпсі з дружиною. Фото: Reuters

У стрічці також знялась, зокрема, Пенелопа Крус. Втім, в Італію вона не прилетіла. Патрік Демпсі скоріш за все не є членом Американської федерації артистів телебачення та радіо (Sag-Aftra), яка представляє 160 тисяч акторів. Профспілка заборонила їм брати участь в промо фільмів та зйомках, допоки тривають перемови з продюсерами найбільших кінокомпаній та стримінгових компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Оппенгеймер" встановив новий рекорд у кінопрокаті. Також ми розповідали, що прем'єру фільму "Дюна 2" перенесли через страйки сценаристів та акторів.