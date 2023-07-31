Чемпіонка Різатдінова топлес позасмагала у Барселоні

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Українська гімнастка Ганна Різатдінова поділилася з фоловерами відвертим фото. Чемпіонка показала знімок з відпочинку у Барселоні.

Ганна зробила відповідний допис у своєму Instagram.

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На світлині Різатдінова позує топлес на пляжі. Зірка ніжиться на простирадлі, а її голову прикрашає дизайнерська хустка. У коментарі Ганна розповідає подробиці свого відпочинку.

Раніше спортсменка вже ділилася з прихильниками відвертою світлиною, але тоді зізналася, що пережила важкі часи.

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Незважаючи на посмішку на моєму обличчі, липень став для мене болючим Місяцем і повним розчарувань…Вам знайоме відчуття, коли все сиплеться, як картковий будиночок, коли руки опускаються від розчарувань, і ти не розумієш куди рухатися далі? Коли в голові купа думок, і немає конкретики, як жити далі? Ти ніби застряг між всесвітами і не знаєш, як знайти вірний шлях. Натрапила на думку про те, що від хорошого відношення люди починають нахабніти/приймати, як щось належне (під "хорошим" ховається різноманіття якостей, — від щедрості до звичайного прояву уваги). В цьому є сенс. Однак, хіба причина не в тому, що спочатку було порушено рівноцінний обмін? якщо ви вкладаєтеся, сподіваючись на уявну, нічим не підкріплену, справедливість, що одного разу "борг" повернуть, це заочна поразка. Немає віддачі, немає вкладень. Закон простий і веде до звільнення від розчарувань…!", — пофілософствувала зірка.

Раніше українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про слабкості.

Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина під час відпочинку "засвітила" фігуру у купальнику в Туреччині.