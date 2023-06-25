Різатдінова розповіла, як хлопець не захотів з нею зустрічатися через її зовнішність

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/?hl=ru

Українська гімнастка Ганна Різатдінова має ідеальну фігуру та успішну кар'єру. Але, зізнається спортсменка, вона знає про невдачі в особистому життя з власного досвіду.

Про це Ганна Різатдінова розповіла у своєму Instagram.

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Спочатку спорт, потім романтика

Гімнастка розповіла, що впродовж всієї її кар’єри художньої гімнастки у неї на першому місці був спорт. Вона проводила майже весь свій час в залі й для неї показником вдалого тренування було мокре волосся та червоний колір обличчя.

"Якось у такому вигляді я пішла на побачення. Звісно ж, знайомство вийшло не дуже вдале. Хлопець мені сподобався, але я не одразу зрозуміла, чому симпатія була тільки з мого боку. Лише пізніше мені пояснили, що проблема була у моєму зовнішньому вигляді. На той момент весь мій світ складався зі спорту, я більше нічим не цікавилася й не розуміла, що таке краса поза гімнастикою. Це був болючий урок, але він дав мені важливий поштовх", — говорить Різатдінова.

За словами зірки, це їй допомогло зрозуміти, що багато дівчат навколо неї мають більш привабливий вигляд, тому зацікавилась доглядом за собою.

"Згодом я помітила, що почала озиратися довкола, дивитися на інших дівчат, наслідувати їх. Це була вже інша крайність, тому що почався період в житті, коли я намагалася всім сподобатися. Мені знадобився час, аби зрозуміти, що дівчина найбільш приваблива, коли вона кайфує сама від себе, доглядає за собою, впевнена в собі і знає собі ціну, а не намагається бути схожою на когось", — розповіла гімнастка.

Раніше стало відомо, що донька Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула поборола анорексію. Дівчина також страждала на психічний розлад дисморфію.

Нагадаємо, співачка Lizzo не змогла змовчати, коли побачила черговий хейтерський коментар на своїй сторінці у соціальній мережі. Зірка жорстко відповіла недоброзичливцям.