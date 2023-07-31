Чемпионка Ризадинова топлесс позагорала в Барселоне

Гимнастка Анна Ризадинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенным фото. Чемпионка показала снимок с отдыха в Барселоне.

Анна сделала соответствующую публикацию в своем Instagram .

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На фото Ризатдинова позирует топлесс на пляже. Звезда нежится на покрывале, а ее голову украшает дизайнерский платок. В комментарии Анна рассказывает подробности своего отдыха.

Раньше спортсменка уже делилась с поклонниками откровенной фотографией, но тогда призналась, что пережила трудные времена.

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Гимнастка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем полным разочарований...Вам знакомо ощущение, когда все сыпется, как карточный домик, когда руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь куда двигаться дальше? Когда в голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше?Ты будто застрял между вселенными и не знаешь, как найти верный путь. Нашла мысль о том, что от хорошего отношения люди начинают хаметь/принимать, как что-то должное (под "хорошим" скрывается разнообразие качеств, (от щедрости до обычного проявления внимания). В этом есть смысл. Однако, разве причина не в том, что изначально был нарушен равноценный обмен? Если вы вкладываетесь, надеясь на мнимую, ничем не подкрепленную, справедливость, что однажды "долг" вернут, это заочное поражение. Нет отдачи, нет вложений. Закон прост и ведет к освобождению от разочарований…!", – пофилософствовала звезда.

Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.

Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.