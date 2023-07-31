Чемпионка Ризадинова топлесс позагорала в Барселоне
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами откровенным фото. Чемпионка показала снимок с отдыха в Барселоне.
Анна сделала соответствующую публикацию в своем Instagram .
Испанский отдых
На фото Ризатдинова позирует топлесс на пляже. Звезда нежится на покрывале, а ее голову украшает дизайнерский платок. В комментарии Анна рассказывает подробности своего отдыха.
Раньше спортсменка уже делилась с поклонниками откровенной фотографией, но тогда призналась, что пережила трудные времена.
"Несмотря на улыбку на моем лице, июль стал для меня болезненным месяцем полным разочарований...Вам знакомо ощущение, когда все сыпется, как карточный домик, когда руки опускаются от разочарований, и ты не понимаешь куда двигаться дальше? Когда в голове куча мыслей, и нет конкретики, как жить дальше?Ты будто застрял между вселенными и не знаешь, как найти верный путь. Нашла мысль о том, что от хорошего отношения люди начинают хаметь/принимать, как что-то должное (под "хорошим" скрывается разнообразие качеств, (от щедрости до обычного проявления внимания). В этом есть смысл. Однако, разве причина не в том, что изначально был нарушен равноценный обмен? Если вы вкладываетесь, надеясь на мнимую, ничем не подкрепленную, справедливость, что однажды "долг" вернут, это заочное поражение. Нет отдачи, нет вложений. Закон прост и ведет к освобождению от разочарований…!", – пофилософствовала звезда.
Ранее украинская гимнастка Анна Ризадинова рассказала о слабостях.
Напомним, актриса Ксения Мишина во время отдыха "засветила" фигуру в купальнике в Турции.