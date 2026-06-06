Босоніжки принцеси Діани знову в моді: цього літа їх хочуть усі

Принцеса Діана. Фото: Getty Images

Якщо ви відчуваєте, що літо 2026-го проходить під знаком ретро — вам не здається. Варто глянути на вітрини магазинів, і стає зрозуміло, що босоніжки на танкетці офіційно повернулися і захопили все. Але найцікавіше тут не самі моделі, а їхня "історія".

Про неї розповість Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Трендові босоніжки, які носила ще принцеса Діана

Якщо відкрити архіви 80-х, то можна знайти фото леді Діани Спенсер з турніру з поло, що пройшов у 1981 році. Замість того, щоб взути незручні шпильки, майбутня принцеса обрала рожеві еспадрильї на плетеній танкетці. І це був геніальний хід. По-перше, це зручно, що важливо, якщо хочеться почуватися впевнено. По-друге, це просто має свіжий вигляд навіть в 2026 році, якщо поєднати з тим самим масляно-жовтим комбінезоном та блузою з фруктовим принтом, від яких сьогодні божеволіють усі інфлюенсери.

Принцеса Діана у 1981 році. Фото з Vogue

Приємно усвідомлювати, що тренди іноді базуються на комфорті, а не просто на бажанні здивувати. Танкетка — це той самий рідкісний випадок, коли виграєш у висоті, але не втрачаєш у зручності. Тож можна сміливо планувати довгі прогулянки, подорожі або вечірки просто неба.

Цього року дизайнери пішли ще далі. Якщо Діана свого часу віддавала перевагу класичному плетеному варіанту, то зараз вибір просто божевільний. Хочеться суворішого образу — є варіанти зі шкіри. Для чогось цікавішого — моделі з дерев’яною підошвою чи футуристичним пластиком.

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