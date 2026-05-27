Наймодніші штани сезону родом із 90-х: розбираємо образ Анни Трінчер

Анна Трінчер.

Забуті тренди мають здатність повертатися тоді, коли на них найменше чекаєш. Цього разу камбек здійснили капрі — ті самі укорочені штани з 90-х і нульових, до яких довгий час усі ставилися з пересторогою. Останнім часом вони все частіше миготять у хроніках стрітстайлу, а днями свій варіант стилізації показала співачка та блогерка Анна Трінчер.

Що носить Анна Трінчер

Для свого виходу Анна обрала капрі глибокого шоколадного кольору. Завдяки високій посадці та щільній тканині з ледь помітним блиском, річ не має застарілий вигляд. Навпаки, такий глибокий відтінок додає образу вишуканості.

Капрі — річ підступна, адже довжина трохи нижче коліна може візуально "різати" зріст і робити ноги коротшими. Проте Трінчер обіграла цю небезпечну довжину дуже грамотно.

Стильний образ Анни Трінчер.

Ось кілька фішок, завдяки яким цей аутфіт працює на всі сто:

Взуття має значення. Співачка взула туфлі-човники на шпильці з гострим носком. Саме такий прийом компенсує укорочену довжину штанів і візуально витягує силует.

Замість банальної футболки чи спортивного худі, до капрі підібрали небесно-блакитну сатинову сорочку.

Сорочку не стали застібати наглухо чи заправляти. Її зафіксували всього на один ґудзик, дозволивши нижньому базовому топу чорного кольору трохи виглядати назовні. Такий прийом додає образу легкої недбалості та рятує від зайвої строgeneric-класичності.

Образ доповнюють аксесуари. Анна доповнила лук фірмовою сумкою Gucci з відомою монограмою та коричневими вставками, які ідеально пасують до взуття та штанів. Додали настрою й класичні окуляри-авіатори у тонкій оправі разом із лаконічними прикрасами.

