Яке взуття купити на літо: 3 найпопулярніші моделі для модниць

Літнє взуття. Фото: magnific

Схоже, цього літа модна індустрія нарешті подружилася з комфортом. Більше ніяких складних ремінців, які треба затягувати за інструкцією, чи підборів, на яких важко пересуватися містом. Тренд на легкі лінощі та максимальну простоту офіційно легалізовано, і це, мабуть, найкраща новина за останній час. Адже взуття стало не тільки стильним, але і дуже зручним.

Звичайні в'єтнамки

Сьогодні головні інфлюенсери спокійно комбінують їх із міським одягом і ходять на зустрічі. Але варто забути про дешеві гумові капці з супермаркету. Робіть акцент на якісних матеріалах: шкіряні лямки, хороша щільна устілка, лаконічний дизайн — ось що буде актуальним.

Клоги та сабо

Паралельно впевнено повертаються клоги та сабо. Ті самі, з дерев'яною підошвою та круглим мисом, які колись асоціювалися виключно з хіпі-естетикою 70-х або середньовічним взуттям. Як плюс, у них немає жодних застібок і вони легко доповнять будь-який образ.

Босоніжки на тонких ремінцях

Якщо хочеться чогось максимально витонченого, то тут виручать босоніжки на тонких ремінцях. Це взагалі супергерої жіночого гардероба за своєю універсальністю. За словами стилістів, такі босоніжки можуть миттєво освіжити навіть найпростіший домашній лук із вільними джинсовими шортами та величезною оверсайз-футболкою, додавши йому тієї самої правильної нотки жіночності.

