Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гламур Ідеально для спеки: 3 головні фаворити взуття на літо-2026

Ідеально для спеки: 3 головні фаворити взуття на літо-2026

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 18:25
Яке взуття купити на літо: 3 найпопулярніші моделі для модниць
Літнє взуття. Фото: magnific

Схоже, цього літа модна індустрія нарешті подружилася з комфортом. Більше ніяких складних ремінців, які треба затягувати за інструкцією, чи підборів, на яких важко пересуватися містом. Тренд на легкі лінощі та максимальну простоту офіційно легалізовано, і це, мабуть, найкраща новина за останній час. Адже взуття стало не тільки стильним, але і дуже зручним.

Новини.LIVE розповість про взуття, яке точно знадобиться цього літа.

Звичайні в'єтнамки

Сьогодні головні інфлюенсери спокійно комбінують їх із міським одягом і ходять на зустрічі. Але варто забути про дешеві гумові капці з супермаркету. Робіть акцент на якісних матеріалах: шкіряні лямки, хороша щільна устілка, лаконічний дизайн — ось що буде актуальним. 

В'єтнамки будуть актуальні на кожен день
В'єтнамки. Фото з Instagram

Клоги та сабо

Паралельно впевнено повертаються клоги та сабо. Ті самі, з дерев'яною підошвою та круглим мисом, які колись асоціювалися виключно з хіпі-естетикою 70-х або середньовічним взуттям. Як плюс, у них немає жодних застібок і вони легко доповнять будь-який образ. 

Клоги більше не асоціюються з естетикою 70-х
Клоги в міському образі. Фото з Instagram

Босоніжки на тонких ремінцях

Якщо хочеться чогось максимально витонченого, то тут виручать босоніжки на тонких ремінцях. Це взагалі супергерої жіночого гардероба за своєю універсальністю. За словами стилістів, такі босоніжки можуть миттєво освіжити навіть найпростіший домашній лук із вільними джинсовими шортами та величезною оверсайз-футболкою, додавши йому тієї самої правильної нотки жіночності.

Читайте також:
Босоніжки, які стали базою жіночого гардеробу
Босоніжки на тонких ремінцях. Фото з Instagram

Раніше ми писали про те, які шорти будуть модними цього літа. Мова піде відразу про декілька моделей.

Також ми повідомляли, які українські бренди зараз в усіх на слуху. Про них знають в різних куточках світу.

літо жіноче взуття трендове взуття
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації