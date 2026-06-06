Босоножки принцессы Дианы снова в моде: этим летом их хотят все

Принцесса Диана. Фото: Getty Images

Если вы чувствуете, что лето 2026-го проходит под знаком ретро — вам не кажется. Стоит взглянуть на витрины магазинов, и становится понятно, что босоножки на танкетке официально вернулись и захватили все. Но самое интересное здесь не сами модели, а их "история".

О ней расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Трендовые босоножки, которые носила еще принцесса Диана

Если открыть архивы 80-х, то можно найти фото леди Дианы Спенсер с турнира по поло, прошедшего в 1981 году. Вместо того, чтобы обуть неудобные шпильки, будущая принцесса выбрала розовые эспадрильи на плетеной танкетке. И это был гениальный ход. Во-первых, это удобно, что важно, если хочется чувствовать себя уверенно. Во-вторых, это просто выглядит свежо даже в 2026 году, если сочетать с тем самым масляно-желтым комбинезоном и блузой с фруктовым принтом, от которых сегодня сходят с ума все инфлюенсеры.

Принцесса Диана в 1981 году. Фото из Vogue

Приятно осознавать, что тренды иногда базируются на комфорте, а не просто на желании удивить. Танкетка — это тот самый редкий случай, когда выигрываешь в высоте, но не теряешь в удобстве. Так что можно смело планировать долгие прогулки, путешествия или вечеринки под открытым небом.

В этом году дизайнеры пошли еще дальше. Если Диана в свое время отдавала предпочтение классическому плетеному варианту, то сейчас выбор просто сумасшедший. Хочется более строгого образа — есть варианты из кожи. Для чего-то более интересного — модели с деревянной подошвой или футуристическим пластиком.

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