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Из-за проблем со здоровьем Пугачева не прилетела еще на одни похороны в Москву

24 мая 2023 14:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Из-за проблем со здоровьем Пугачева не прилетела еще на одни похороны в Москву
Певица Алла Пугачева. Фото: росСМИ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На днях скончался муж пропутинской российской певицы Дианы Гурцкой. Эта смерть стала очередным ударом для исполнительницы Аллы Пугачевой, которая осудила войну в Украине и эмигрировала в Израиль. Впрочем, прилететь в Москву на похороны 74-летняя артистка не смогла из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщают росСМИ.

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Проблемы со здоровьем

Накануне Пугачева прилетала в столицу страны-террориста, чтобы лично провести в последнюю дорогу своего близкого друга, местного модельера Валентина Юдашкина. Возвращаться в Россию ради похорон 46-летнего мужа Гурцкой, с которой дружила и которой помогала в карьере, Пугачева не стала.

"Алла Борисовна даже расплакалась, когда узнала о ее горе. Однако прилететь Пугачева не сможет. Она тяжело переносит полеты, для нее каждый перелет — огромный стресс. Да и тот факт, что сам Петр Кучеренко не пережил полета, добавляет тревоги. Состояние здоровья самой Пугачевой нуждается во врачебном контроле, Алла Борисовна имела операции на сердце", — рассказал друг Пугачевой.

Кто муж Гурцкой

Петр Кучеренко — заместитель министра образования и науки РФ. Он умер в самолете, на котором российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко возвращалась из рабочей командировки на Кубу.

Путиниста похоронят на Троекуровском кладбище — там, где недавно хоронила Юдашкина Пугачева.

Певица Диана Гурцкая с мужем. Фото: росЗМІ

Напомним, ранее мы писали, что путинисты планируют провести аналог конкурса "Евровидение" в замке Пугачевой под Москвой. Также мы рассказывали, что налоговая РФ арестовала счета умершего друга Пугачевой.

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