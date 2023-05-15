Податкова РФ заарештувала рахунки померлого друга Пугачової

Російська співачка Алла Пугачова та дизайнер Валентин Юдашкін. Фото: росЗМІ

Не минуло й двох тижнів від смерті російського модельєра Валентина Юдашкіна, як за його бізнес взялась податкова служба РФ. Компанія близького друга співачки Алли Пугачової заборгувала інстанції мільйони рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Проблеми в модному будинку

Компанія Юдашкіна не прозвітувала за 2022 рік. Тому податківці підготували всі необхідні документи та докази, навідалися до будинку моди та заарештували рахунки компанії.

Водночас представники компанії Юдашкіна, який помер у віці 59 років після боротьби з онкологією, поки що не коментують цю інформацію.

Співпраця з військовими

2012 року Валентин Юдашкін виклав у мережі фото військової форми, над якою він працював на замовлення міністерства оборони РФ. Модельєр та його співробітники розпочали розробку нової форми ще 2007 року. Бюджету країни-терориста вона обійшлась в мільйони доларів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив тоді відмовитися від створеного Юдашкіним одягу, втім затвердив її до працівників МНС.

Форма від Юдашкіна для окупантів. Twitter/vYudashkin

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пугачова вперше за тривалий час приїхала в Росію: відвідала похорон Юдашкіна. Також ми розповідали, що гуморист Максим Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента".