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Податкова РФ заарештувала рахунки померлого друга Пугачової

15 травня 2023 16:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Податкова РФ заарештувала рахунки померлого друга Пугачової
Російська співачка Алла Пугачова та дизайнер Валентин Юдашкін. Фото: росЗМІ
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Не минуло й двох тижнів від смерті російського модельєра Валентина Юдашкіна, як за його бізнес взялась податкова служба РФ. Компанія близького друга співачки Алли Пугачової заборгувала інстанції мільйони рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Компанія Юдашкіна не прозвітувала за 2022 рік. Тому податківці підготували всі необхідні документи та докази, навідалися до будинку моди та заарештували рахунки компанії. 

Водночас представники компанії Юдашкіна, який помер у віці 59 років після боротьби з онкологією, поки що не коментують цю інформацію.

Співпраця з військовими

2012 року Валентин Юдашкін виклав у мережі фото військової форми, над якою він працював на замовлення міністерства оборони РФ. Модельєр та його співробітники розпочали розробку нової форми ще 2007 року. Бюджету країни-терориста вона обійшлась в мільйони доларів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив тоді відмовитися від створеного Юдашкіним одягу, втім затвердив її до працівників МНС.

Форма від Юдашкіна для окупантів. Twitter/vYudashkin

Нагадаємо, раніше ми писали, що Пугачова вперше за тривалий час приїхала в Росію: відвідала похорон Юдашкіна. Також ми розповідали, що гуморист Максим Галкін через суд вимагає від країни-терориста зняти з нього статус "іноагента".

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