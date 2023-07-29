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Черговий "янгол": Гаррі Стайлса підловили на відпочинку з подругою-моделлю

29 липня 2023 12:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Черговий "янгол": Гаррі Стайлса підловили на відпочинку з новою подругою
Співак Гаррі Стайлс. Фото: instagram.com/harrystyles/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Гаррі Стайлс вирушив на відпочинок. Компанію артисту склали його подруга-модель білизни Victoria's Secret Жаклін Яблонскі та друг Джеймс Корден.

Про це пише Daily Mail.

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Стайлс з друзями вирушив в Болсену, Італія, де у нього є нерухомість. 29-річний Гаррі продемонстрував на яхті свої численні татуювання та рівномірну засмагу.

Американська красуня, 32-річна Жаклін, похизувалася модельною фігурою в чорному бікіні. До неї приєднався її наречений, гравець в лакрос Ксандер Рітц, який є близьким другом Стайлса. До вечірки приєдналися 44-річний ведучий Джеймс Корден і його дружина Джулія.

 

До речі, Джеймс і Джулія вирушили до Італії після прощання Джеймса з The Late Late Show.

Раніше володар Греммі, Гаррі Стайлс, зустрічався з Олівією Уайлд із січня 2021 року до їхнього розставання в листопаді 2022 року. Стайлсу приписували роман з такими моделями, як Кара Делевінь, Кендалл Дженнер, Надін Леопольд, Сара Сампао та Джорджиа Флауер.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету.

Раніше Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття.

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