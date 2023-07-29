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Очередной "ангел": Гарри Стайлса подловили на отдыхе с подругой-моделью

29 июля 2023 12:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Очередной "ангел": Гарри Стайлса подловили на отдыхе с новой подругой
Певец Гарри Стайлс. Фото: instagram.com/harrystyles/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Гарри Стайлс отправился на отдых. Компанию артисту составили его подруга-модель Victoria's Secret Жаклин Яблонски и друг Джеймс Корден.

Об этом пишет Daily Mail.

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Стайлс с друзьями отправился в Болсен, Италия, где у него есть недвижимость. 29-летний Гарри на яхте продемонстрировал свои многочисленные татуировки и ровный загар.

Американская красавица, 32-летняя Жаклин, похвасталась модельной фигурой в черном бикини. К ней присоединился ее жених, игрок в лакросс Ксандер Ритц, который является близким другом Стайлса. На вечеринке так же были замечены 44-летний ведущий Джеймс Корден и его жена Джулия.

 

Кстати, Джеймс и Джулия отправились в Италию после прощания Джеймса c The Late Late Show.

Ранее обладатель Грэмми, Гарри Стайлс, встречался с Оливией Уайлд с января 2021 года до их расстования в ноябре 2022 года. Стайлсу приписывали роман с такими моделями как Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Надин Леопольд, Сара Сампао и Джорджиа Флауэр.

Напомним, Гарри Стайлс остановил концерт из-за беременной фанатки, которая хотела в туалет.

Ранее Гарри Стайлс прямо на сцене исполнил отвратительную австралийскую традицию пить алкоголь из обуви.

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