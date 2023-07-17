Гаррі Стайлз в пір’ях, блискітках та боа: музей мадам Тюссо представив одразу сім фігур співака

Воскова фігуру співака Гаррі Стайлса у музеї мадам Тюссо у Лондоні. Фото: instagram.com/madametussauds/

Музей мадам Тюссо представив сім нових воскових фігур співака Гаррі Стайлса. Кожна із них привертає увагу неймовірними образами останніх років із знаковими концертними костюмами та яскравими гастрольними вбраннями.

Про це пише Daily Mail.

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Лондонський музей воскових фігур покаже Гаррі Стайлса в зеленому костюмі Gucci, який він носив на прем’єрі фільму "Мій поліцейський" під час Міжнародного кінофестивалю в Торонто 2022 року.

Воскова фігура дуже схожа на 29-річного співака, і він зображений у смарагдово-зеленому двобортному піджаку, прикрашеному атласною великою шпилькою з квітковим орнаментом.

Воскова фігуру співака Гаррі Стайлса у музеї мадам Тюссо у Лондоні. Фото: instagram.com/madametussauds/

Воскова фігуру співака Гаррі Стайлса у музеї мадам Тюссо у Лондоні. Фото: instagram.com/madametussauds/

Воскова фігуру співака Гаррі Стайлса у музеї мадам Тюссо у Лондоні. Фото: instagram.com/madametussauds/

Воскова фігуру співака Гаррі Стайлса у музеї мадам Тюссо у Лондоні. Фото: instagram.com/madametussauds/

Також з'явиться Гаррі в салатово-зелених штанях, які він носив, і з с сумкою Gucci Bamboo 1947 року, яка продається за 2400 фунтів.

Деякі інші образи в зірковій лінійці включають блискучий райдужний комбінезон з блискітками, який він одягав на фестивалі Coachella. Блискуче вбрання пошив для нього на замовлення іспанський дизайнер Артуро Обегеро приблизно за 3000 фунтів стерлінгів.

Стайлз має заслужену репутацію фахівця дивовижної моди, і, мабуть, одним із його інших найбільш запам’ятовуваних образів є те, коли він вийшов на сцену з голови до п’ят у рожевому на Coachella.

Музей мадам Тюссо подбав про те, щоб увічнити цей образ із металевими рожевими брюками та ефектним пуховим пальто, залишили його жилет розстебнутим, щоб продемонструвати видатне татуювання метелика на торсі.

Але, мабуть, найсміливішою модною заявою Гаррі є його фірмовий аксесуар боа з пір’я, який також зображений на одній із воскових фігур.

Воскові фігури Гаррі приєднаються до інших фігур у музеї, включаючи копії Девіда Боуї, Бекхемів і короля Чарльза III.

З четверга, 27 липня, шанувальники можуть зустрітися з восковою копією Гаррі Сайлса на Бейкер-стріт.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету.

Раніше Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття.