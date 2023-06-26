Червоний светр принцеси Діани з вівцями виставили на аукціон
Культовий овечий светр принцеси Діани (загинула у ДТП 1997 року) незабаром буде доступним для продажу на аукціоні Sotheby’s. Він був на складі понад 40 років.
Про це повідомляє видання People.
Светр на продаж
Дев’ятнадцятирічна леді Діана Спенсер одягла джемпер з джинсами на матч поло тоді ще принца Чарльза (зараз король) у червні 1981-го за місяць до їхнього весілля.
Діана пошкодила светр, і його відправили дизайнерам на реконструкцію. Але їй надіслали новий екземпляр. Оригінал ж пролежав на горищі 40 років, поки цієї зими його випадково не знайшла дизайнерка Джоанна Осборн.
"Він добре зберігся, і я подумала: "Чи може це той?". Я подивилася на манжет, який, очевидно, був пришитий назад, і зрозуміла, що це той самий джемпер Діани", — розповідала Осборн.
Червоний светр з вівцями стане основою розпродажу Sotheby’s під час Тижня моди в Нью-Йорку. За прогнозами експертів, легендарний джемпер піде з молотка за 50-80 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що перший демозапис легендарного американського співака та композитора Прінса, який помер 2016 року, виставили на аукціон в Бостоні (США). Також ми розповідали, що сукню принцеси Леї із "Зоряних воєн" продадуть за мільйон доларів.