Червоний светр принцеси Діани з вівцями виставили на аукціон

Принцеса Діана. Фото: Twitter/Sothebys

Культовий овечий светр принцеси Діани (загинула у ДТП 1997 року) незабаром буде доступним для продажу на аукціоні Sotheby’s. Він був на складі понад 40 років.

Про це повідомляє видання People.

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Светр на продаж

Дев’ятнадцятирічна леді Діана Спенсер одягла джемпер з джинсами на матч поло тоді ще принца Чарльза (зараз король) у червні 1981-го за місяць до їхнього весілля.

Діана пошкодила светр, і його відправили дизайнерам на реконструкцію. Але їй надіслали новий екземпляр. Оригінал ж пролежав на горищі 40 років, поки цієї зими його випадково не знайшла дизайнерка Джоанна Осборн.

"Він добре зберігся, і я подумала: "Чи може це той?". Я подивилася на манжет, який, очевидно, був пришитий назад, і зрозуміла, що це той самий джемпер Діани", — розповідала Осборн.

Червоний светр з вівцями стане основою розпродажу Sotheby’s під час Тижня моди в Нью-Йорку. За прогнозами експертів, легендарний джемпер піде з молотка за 50-80 тисяч доларів.

Светр принцеси Діани. Фото: Twitter/Sothebys

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший демозапис легендарного американського співака та композитора Прінса, який помер 2016 року, виставили на аукціон в Бостоні (США). Також ми розповідали, що сукню принцеси Леї із "Зоряних воєн" продадуть за мільйон доларів.