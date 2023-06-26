Красный свитер принцессы Дианы с овцами выставили на аукцион

Принцесса Диана. Фото: Twitter/Sothebys

Культовый овечий свитер принцессы Дианы (погибла в ДТП в 1997 году) в скором времени будет доступен для продажи на аукционе Sotheby's. Он был на складе более 40 лет.

Об этом сообщает издание People.

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Свитер на продажу

Девятнадцатилетняя леди Диана Спенсер надела джемпер с джинсами на матч поло тогда еще принца Чарльза (сейчас король) в июне 1981-го за месяц до их свадьбы.

Диана повредила свитер и его отправили дизайнерам на реконструкцию. Но ей прислали новый экземпляр. Оригинал же пролежал на чердаке 40 лет, пока этой зимой его случайно не нашла дизайнер Джоанна Осборн.

"Он хорошо сохранился, и я подумала: "Может, это тот?". Я посмотрела на манжет, который, очевидно, был пришит назад, и поняла, что это тот же джемпер Дианы", — рассказала Осборн.

Красный свитер с овцами станет основой распродажи Sotheby's на Неделе моды в Нью-Йорке. По прогнозам экспертов, легендарный джемпер уйдет с молотка за 50-80 тысяч долларов.

Свитер принцессы Дианы. Фото: Twitter/Sothebys

Напомним, ранее мы писали, что первую демозапись легендарного американского певца и композитора Принса, умершего в 2016 году, ​​выставили на аукцион в Бостоне (США). Также мы рассказывали, что платье принцессы Леи из "Звездных войн" продадут за миллион долларов.