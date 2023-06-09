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Чи повернеться Джонні Депп до ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря"

9 червня 2023 11:36
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Чи повернеться Джонні Депп до ролі Джека Горобця в "Піратах Карибського моря"
Актор Джонні Депп в ролі капітана Джека Горобця. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цього року почалась робота над шостою частиною франшизи "Пірати Карибського моря" з проєктною назвою "День у морі". Це буде перший фільм, участь в якому не бере американський актор Джонні Депп. У соцмережах шанувальники кінозірки вблагають його повернутися до ролі. Але свій вибір Депп, якому до речі, сьогодні, 9 червня, виповнилось 60 років, вже зробив. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Подробиці

Джонні Депп не хоче повертатися у франшизу "Пірати Карибського моря", оскільки кіностудія Disney не підтримала його на тлі скандального розлучення із колишньою дружиною, голлівудською акторкою Ембер Герд. Про це виданню розповіли друзі кінозірки.

"Вони кинули його без жодних доказів провини, навіть попри те, що Ембер збрехала", — поділився інсайдер.

Нагадаємо, колишня дружина звинуватила Джонні в домашньому насильстві, через що кіностудії почали розривати контракти з Деппом. Актор повноцінно повернувся до шоу-бізнесу лише цього року.

За чутками, у разі повернення до франшизи "Пірати Карибського моря" гонорар Джонні Деппа може становити 20 млн доларів. Перша частина вийшла 2003 року. 

Представники кіностудії Disney не коментують можливе повернення Деппа у франшизу. Джонні не з'явиться і в проєктах режисера Тіма Бертона, у якого він раніше постійно знімався. Після скандалу з Ембер Герд Бертон теж не підтримав кінозірку.

Кадр одного з фільмів франшизи "Пірати Карибського моря". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший за три роки фільм з Джонні Деппом зустріли семихвилинними оваціями у Каннах (Франція). Також ми розповідали, що Депп відклав концерти через серйозну травму.

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