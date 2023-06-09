Вернется ли Джонни Депп к роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря"

Актер Джонни Депп в роли капитана Джека Воробья. Фото: Google

В начале этого года началась работа над шестой частью франшизы "Пираты Карибского моря" с проектным названием "День в море". Это будет первый фильм, участие в котором не принимает американский актер Джонни Депп. В соцсетях поклонники кинозвезды умоляют его вернуться к роли. Но свой выбор Депп, которому, кстати, сегодня, 9 июня, исполнилось 60 лет, уже сделал.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Джонни Депп не хочет возвращаться к франшизе "Пираты Карибского моря", поскольку киностудия Disney не поддержала его на фоне скандального развода с бывшей супругой, голливудской актрисой Эмбер Херд. Об этом изданию рассказали друзья кинозвезды.

"Они бросили его без доказательств вины, даже несмотря на то, что Эмбер соврала", — поделился инсайдер.

Напомним, бывшая жена обвинила Джонни в домашнем насилии, из-за чего киностудии начали разрывать контракты с Деппом. Актер полноценно вернулся в шоу-бизнес только в этом году.

По слухам, в случае возвращения во франшизу "Пираты Карибского моря" гонорар Джонни Деппа может составить 20 млн долларов. Первая часть вышла в 2003 году.

Представители киностудии Disney не комментируют возможное возвращение Деппа во франшизу. Джонни не появится и в проектах режиссера Тима Бертона, у которого он раньше постоянно снимался. После скандала с Эмбер Херд Бертон тоже не поддержал кинозвезду.

Кадр одного из фильмов франшизы "Пираты Карибского моря". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что первый за три года фильм с Джонни Деппом встретили семиминутными овациями в Каннах (Франция). Также мы рассказывали, что Депп отложил концерты из-за серьезной травмы.