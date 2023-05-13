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Джонні Депп заробить на рекламі парфумів цілий статок: скільки заплатять актору

13 травня 2023 12:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джонні Депп заробить на рекламі парфумів цілий статок: скільки заплатять актору
Актор Джонні Депп. Фото: Dior Sauvage
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Розлучення підняло рейтинг

Свого часу актор Роберт Паттінсон був обличчям парфумів Dior Homme, а Бред Пітт рекламував туалетну воду Chanel No. 5. Зірка "Бійцівського клубу" отримав за це сім мільйонів доларів.

Після гучного судового процесу між Ембер Герд та Джонні Деппом парфуми Dior, які рекламував раніше Депп, Sauvage, потрапили у топ-продажів бренду.

Нагадаємо, після програного суду проти Джонні Деппа, Ембер Херд переїхала до Іспанії. Зірка "Аквамена" виховує доньку, яку їй народила сурогатна мати.

Подруга Ембер Герд зазначила, що 37-річна американська акторка може повернутися до Голлівуду в тому випадку, якщо їй запропонують підписати контракт в цікавому проєкті. В іншому випадку американська зірка не дуже поспішає повертатися.

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